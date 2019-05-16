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Game of Thrones Spoilerlarına Son! Spoiler Engelleme Yöntemleri

Sinir bozucu spoilerlardan sıkıldınız mı? Spoilerlardan kaçmak için en iyi yöntemleri sizler için derledik...

By Muhammed Arslan

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Game of Thrones Spoilerlarına Son! Spoiler Engelleme Yöntemleri

Spoiler a denk gelmeden, hiçbir filmi izlediniz mi? Hevesle beklenen bir film veya dizinin finalini görmek için aylarca hatta yıllarca beklediniz. Ancak kontrolünüz dışındaki koşullar nedeniyle hemen izleme fırsatını yakalayamıyorsunuz. Sosyal medyada takılırken ya da internette gezinirken bir anda karşınıza filmin sonuna dair görüntüler ya da videolar çıkıyor.

Spoiler genele olarak sinir bozucudur ve onlardan kaçınmak imkansız görünebilir. Çeşitli tarayıcı uzantıları ve programları sayesinde masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda bu durumdan kaçınmak için birkaç yol var.

HBO’nun efsanevi fantastik filmi Game of Thrones, Sezon 8 ile finaline hızla yaklaşıyor. Sezon sonunu bekleyen birçok kişi için kısa ve öz bir yardım hazırladık. Malum internette nereye tıklarsanız tıklayın, bir sürü spoiler var.

Game of Thrones Spoilerlarına Son! Spoiler Engelleme Yöntemleri

Spoiler Engelleme Yöntemleri 2019

1- Chrome Eklentileri ile Spoiler Engelleme

Çoğu Android kullanıcısı, yıllardır Android cihazlarda varsayılan tarayıcı uygulaması olan Google Chrome’a aşinadır. Chrome‘u masaüstünde kullandıysanız, muhtemelen Google’ın tarayıcısına yardımcı araçlar eklemenizi sağlayan Chrome uzantılarının da farkındasınızdır.

Ayrıca bkz: Yabancı Film İzleme Programları 2019

Bilmeyeceğiniz şey, spoiler engellemeye yönelik birçok uzantı bulunduğudur. Bunlardan Spoiler Protection 2.0 veya UnSpoiler yardımınıza koşacaktır. Ne yazık ki, bunların hiçbiri mobilde desteklenmediği için telefonlarımızda işe yaramayacak.

Chrome Ayarları Varsayılan Olarak Nasıl Sıfırlanır?

2- Spoiler Engelleme uygulamaları

Play Store’da ve App Store’da, mevcut olan bir dizi spoiler engelleme uygulaması var. İlk olarak Andorid Spoiler Uygulamalarına göz atalım;

Android’de Spoiler Block ve Spoilers Blocker, seçtiğiniz şovlar, filmler veya oyunlar için spoiler önlemek için anahtar kelimeler eklemenizi sağlar. Her iki uygulama da oldukça zayıf eleştiriler içeriyor, ancak kullanıcılar işe yaradıklarını belirtmişlerdir.

Game of Thrones Spoilerlarına Son! Spoiler Engelleme Yöntemleri

Ayrıca bkz: En İyi Kodi Film Eklentileri 2019

iPhone kullanıcıları bu konuda biraz daha yetersiz. Önerebileceğimiz en iyi spoiler enlleme uygulaması Shut Up oluyor.

3- Youtube’a Girmeyin!

Rasgele bir video açtınız ve sırasıyla video izlemeye koyuldunuz. Fakat YouTube’un agresif öneri algoritmaları yüzünden, konuyla ilgili bir videonun yayınınızda gösterilme olasılığı vardır.

YouTube Videoları MP4 Dosyasına Nasıl Dönüştürülür?

Bunlara genellikle, masif metinli spoyler-tastik küçük resimleri ve muhtemelen dikkatinizi doğrudan bir spoylere yönlendiren büyük bir ok bile eşlik eder.

Ayrıca bkz: YouTube Videoları MP3 Dosyasına Nasıl Dönüştürülür?

4- Anahtar kelimeleri Sosyal Medyanızda Sessize Alın

Spoiler haberler bütün sosyal medyalarda var. Bir gün boyunca Facebook veya Twitter’dan vazgeçemiyorsanız, spoilerden kaçınmanıza yardımcı olacak seçenekler var.

Twitter,  spoiler engelleme konusunda en iyisidir. Profil simgesine> Ayarlar ve gizlilik> Sessiz sıralamasını izledikten sonra gelen ekrana anahtar kelimeleri eklemeniz yeterlidir.

Twitter Video indirme

Ayrıca bkz: Film İndirme Siteleri 2019

Facebook, görünüşte benzer bir anahtar kelime susturma bildirimi özelliğini test ediyor, ancak henüz kararlı uygulamaya geçmedi. Yakın bir zamanda gelmesini temenni ediyoruz.

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