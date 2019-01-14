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Game Of Thrones’un merakla beklenen yeni sezonundan (8. sezon) ilk fragman, HB tarafından yayınlandı. Dizinin yeni sezonu 14 Nisan 2019’da izleyiciyle buluşacak.

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