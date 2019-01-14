Ana Sayfa Video Game Of Thrones’un Yeni Sezonundan ilk Fragman Yayınlandı!Game Of Thrones’un Yeni Sezonundan ilk Fragman Yayınlandı!Yazar Selin Polat - 14 Ocak 2019150Game Of Thrones’un merakla beklenen yeni sezonundan (8. sezon) ilk fragman, HB tarafından yayınlandı. Dizinin yeni sezonu 14 Nisan 2019’da izleyiciyle buluşacak. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleriArif V 216 Filmi Fragmanı Yayınlandı!Apple iPhone X’in Nasıl Kullanılacağına Dair Video YayınladıApple Watch Series 3 Cam Dayanıklılık TestiSamsung’un yeni videosu, Akıllı Anahtar’ın iPhone’la çalıştığını hatırlatıyorGalaxy Note 8 Kutu İçeriği Videosu YayınlandıSamsung Note 8’e İki Yeni Video Geldi!CEVAP VER İptalPlease enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address!Please enter your email address here Bir dahaki sefere yorum yapmam için adımı ve mail adresimi bu tarayıcıya kaydet. Akıllı TelefonSamsung Galaxy F Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı Akıllı TelefonGoogle Pixel 3 XL için Klavyeli Kılıf Evo Type Akıllı TelefonOnePlus 7 Tasarımı Gözler Önüne Serildi Akıllı TelefonNokia 9 Pureview Tam Bir Yılan Hikayesi Oldu Akıllı TelefonSamsung Galaxy S10 Kamerası için Yeni Bilgiler Geldi