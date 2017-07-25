Game of Thrones 7. Sezon 3. Bölüm fragmanı Yayınlandı!

Game of Thrones 7. Sezon 3. Bölüm “The Queen’s Justice” adlı Türkçe Altyazılı Fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki videodan 3. bölüme ait tüm tüyoları edinebilirsiniz.

Heyecanla beklenen Game of Thrones 7. Sezon 3. Bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizide bu hafta da heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin severleri önceki sezondan da bilecekleri gibi Game of Thrones’un ilk bölümleri çok heyacanlı geçmez. Aslında heyecanlıdır fakat izleyiciler genelde fantezi ve aksiyon dolu bölümleri beklediğinden istedikleri gibi olmaz demek daha doğru olur.

Hatta genen yıl ki sezonlar ve bölümlerle kıyasladığımızda IMDB’deki puanlamasına baktığımızda bir puan kadar gerileme sergilemiş diyebiliriz. Bu aslında önemli bir oran. Geçen yılın ortalama skorlar 9 civarında iken bu yıl bu seviye 8 lerde.

HBO’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin 2. bölümü “Dragonstone” adını alırken, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 3. bölümü “The Queen’s Justice” ismini alacak. Bölümün spoiler vermeden kısacık özeti ise dizinin Daenerys, Cersei ve Jaime üçlüsü üzerinde olacağını söyleyelim.

Game of Thrones 7. Sezon 3. Bölüm Türkçe Altyazılı Fragmanı