Game of Thrones 7. Sezon Haberleri, Çıkış Tarihi, Fragman ve Nasıl İzlenir?

Hepimiz Game of Thrones‘un yeni sezonunu bekliyoruz. Game of Thrones‘un ne zaman başlayacağını ve nasıl izleneceğini size anlatacağız. Game of Thrones Sezon 7 sürprizleri ve Türkiye çıkış tarihi hakkındaki en yeni haberleri okuyun.

Game of Thrones Sezon 7 için çıkış tarihi onaylandı ve iştahınızı azaltacak yeni bir fragman var! 1-6. Sezonların daha eski bölümleri veya Temmuz ayında gelecek yeni sezon olsun Game of Thrones‘u izlemek isteyip istemediğinizi bilmeniz gerekenler aşağıda açıklanmıştır.

HBO’nun yazar George RR Martin‘le potansiyel bir spin-off dizisi hakkında konuştuğuna dair söylentilere rağmen, Game of Thrones‘un 7. Sezonu sondan başlayıp sonuncusu olacak.

Yaklaşan sezonun en son fragmanı:

Game Of Thrones 7. Sezon

Yeni Game of Thrones serisinin piyasaya çıkmasını kutlamak için Sky Atlantic, gece saatine katılabileceğiniz bir yarışma düzenliyor.

LA prömiyeri kazanma şansını elde edebilirsiniz, gece eğitime katılmak için bir oy pusulası girin ve Game of Thrones bilginizin diğerlerine karşı nasıl bir safta olduğunu görmek için bir teste katılın.

Game Of Thrones 7. Sezon Teaser

Game of Thrones açısından, HBO Sezon 7’nin yapımını gösteren bir dizi fotoğraf yayınladı. En son seride kimlerin olacağını görmek için ayağa kalkacakları herhangi bir ipucu bulup bulamayacağınızı görmek için aşağıdaki 15 resme tıklayın.

Caretta dikkat çeken bir görüntü, Cersei’yi demir tahtta gösteriyor ve Jaime Lannister onun yanında duruyor. Kılıcına bakarsanız, Joffrey’in Tyrion’un 4. Sezon’da kendisine verdiği kitabı yok etmesi için kullandığı kılıç gibi görünür.

Cersei’nin Sezon 7’de yeni bir aşk ilgisi olacak ve ‘Dul Wail’ olarak adlandırılan kılıç dul kadın kardeş Cersei’ye son vereceğini düşünüyor. Aşağıdaki yorumlardaki fotoğraflarda gördüğünüz diğer şeyleri bize bildirin.

Game Of Thrones 7. Sezon Ne Zaman?

Sezon 6, Türkiye’de 25 Nisan 2016’da yayınlanırken, Sezon 7 bir süre sonra 2017’de gelecek. Sezon 7 yayınının ilk bölümünü 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü göreceğiz. ABD’de Pazar günü 16 Temmuz 2017’de yayınlanacak .

Game Of Thrones 7. Sezon Nasıl İzlerim?

Game of Thrones‘u izlemek için pek çok yöntem mevcut. Bunlardan en önemlisi Digitürk film/dizi paketine abone olup oradan izlemek. Diğer yöntemlerden biri ise internetten ücretli olarak indirip türkçe alt yazısını dahil edip izleme yöntemidir.