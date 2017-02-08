Gameband ve Atari, Oyuncular için Akıllı Saat Yapıyor

Apple Watch için Pokemon Go’yu duydunuz, ancak bileğinizde yoğun oyun oynama durumunuz nasıl olacak?. Gameband, oyunu oynamayı sevenler için özel olarak üretilmiş akıllı bir saat üretiyor. Qualcomm Snapdragon Wear 2100 tarafından destekleniyor ve 320×320 piksel çözünürlüğe sahip 1.6 “AMOLED ekrana sahip.

Grubun farklı setleri ile gelen iki versiyonu var. Atari versiyonu şık kırmızı gövdeye ve tasmaya sahip ve Pong, Crystal Castles ve Asteroids gibi oyunları içeriyor. Bunun, beklediğiniz oyunlar olmadığını biliyoruz, ancak Atari’nin akıllı saat grubuna da katılması dikkat çekici.

Diğer sürüm, indie tittle olan Terraria’ya dayalı bir mini oyun ile geliyor.

Akıllı saat, 256GB’a kadar depolama alanına sahip microSD destekleyebiliyor. Hem PixelFurnace adlı özel bir uygulamadan çalınabilen hem de müzik, fotoğraf ve oyunun tamamını aktarabilirsiniz. Saat için oyun indirebilir veya halihazırda indirdiğiniz oyunları izlemek için bir bilgisayara takabilirsiniz.

Grup bildirimler, takvim, kişiler, çevirici ve hava gibi standart uygulamalarla birlikte 20 mini oyunları ile birlikte geliyor.

99 $ ‘lık bir fiyatla Kickstarter sayfasından cihazı ön sipariş verebilirsiniz. Ancak, yatırımcılar tarafından finanse edilen tüm projelerde olduğu gibi, nihai ürünün umduğunuz kadar iyi olacağına dair bir garanti mevcut değil.