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Garmin Lily Serisi Akıllı Saatler, Sadece Kadınlar Için Tasarlandı!

Garmin adlı bir firma, sadece kadınları baz alan şık akıllı saatler tasarlıyor. Yeni Garmin Lily serisi de bu mantıkla, çok yakında piyasaya sürülecek!

Ayşen Sıla

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garmin

Bazı akıllı saat üreticileri, ürünlerini genellikle iki boyutta piyasaya sürüyor. Küçük olan modeller ise dolaylı olarak kadınları hedef alıyor. Ancak bir üreticinin özellikle kadınlar için bir akıllı saat yaptığını görm oldukça nadir bir durum. Garmin’in yeni Lily serisi de sadece kadınları hedef alan nadir akıllı saatleri içeriyor. Garmin Lily serisi henüz piyasaya sürülmedi ancak bir sızıntı, ilk iki modelin ayrıntılarını da ortaya çıkardı.

Bir rapora göre Garmin Lily, iki seçenekle satışa sunulacak. Klasik versiyon ve Spor versiyonunu destekleyen cihazlar, tasarım bazlı olarak gelecek. Her iki saat arasındaki tek fark ise malzeme seçiminden kaynaklanıyor. Klasik versiyonda deri kayışlı metal bir gövde yer alırken, spor versiyonda silikon kayışlı fiber takviyeli plastik gövde bulunuyor. Diğer özelliklerinin ise aynı olduğu söyleniyor.

Garmin Lily saatlerinin her biri, 240 x 201 çözünürlüğe ve Gorilla Glass korumasına sahip 1.3 inç LCD ekran ile birlikte gelecek. Saatin üzerinde herhangi bir düğme bulunmadığından, saatin tamamen dokunmatik ekran üzerinden çalıştırıldığı anlaşılıyor. Ekran, 14 milimetrelik bir kayışı da beraberinde getiriyor.

garmin

Akıllı saat, kalp atış hızını ölçebiliyor ve ayrıca PulseOx sensörü sayesinde kan oksijen seviyesi tespiti (SpO2) için destek bulunduruyor. Garmin Lily, yoga, pilates ve koşmayı içeren spor modlarını ve egzersizlerini izleme desteğine de sahip.

Saatin alt tarafının GPS’e sahip olduğunu söylüyor ancak kaynak, koşu rotalarını kaydetmek için telefonunuza ve Garmin’in kendi uygulamasına bağlı olması gerekiyor.

Saat, aynı zamanda günlük yakılan toplam adım ve kalori miktarını gösterecek ve telefonunuzda bildirim aldığınızda sizi uyarabilecek. Garmin Lily’nin pil ömrü beş gün olarak belirlendi, bu oldukça küçük görünüyor ancak pil kapasitesini bilmediğimiz için kesim bir kanıya varamıyoruz. Saatlerin 199 euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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KaynakWin Future

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