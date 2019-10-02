Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Garmin MARQ Commander Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Garmin MARQ Commander Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Garmin MARQ Commander fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Garmin MARQ Commander fiyatı konusunda merak edilenler.

By İbrahim Kızılırmak

-

5
0
Garmin MARQ Commander

Akıllı saat pazarında yer alan markalardan biri olan Garmin, kısa süre önce yeni seri saatlerini duyurdu. Askeri şartlara dayanıklı bir saat modeli olarak tanıtılan Garmin MARQ Commander modelinin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Yeni akıllı saatlerin özellikle dayanıklılığı dikkat çekecek gibi duruyor. Hem fiyat konusunda hem de dayanıklılık konusunda başarılı görülen saatin özelliklerine bakalım.

Garmin MARQ Commander Özellikleri

Yeni akıllı saat, 46 mm kasa boyutuna sahip. Titanyum bir kasanın kullanıldığı akıllı saatin, diğer modeller gibi tamamen dairesel bir model olarak karşımıza çıkıyor. Seramik bir çerçevenin de yer aldığı saatin cam kısmında ise safir cama yer verilmiş. Bu şekilde camın çizilmesinin önüne geçilmiş.

Akıllı saat daha dayanıklı bir hal almış ve düşmelere karşı da koruma sunuyor. Teknik kısma baktığımız zaman, Garmin MARQ Commander modelinin yeteneklerinin oldukça öne çıktığını görüyoruz. Saatin gelişmiş bir kalp ritim izleme sensörü bulunuyor.

Bu sensör kullanılarak kalp ritminiz takip edilebiliyor ve saat buna göre detaylı bir aktivite takibi yapabiliyor. Tüm aktivitelerin takip edilebildiği akıllı saat, detaylı raporlandırma da sunabilmekte. Yine GPS özelliği ve dahili olarak gelen haritalarda aktivite ve konum takibinden oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Garmin MARQ Commander

Garmin MARQ Commander akıllı saat modelinin en çok dikkat çeken özelliği ise kurtarma modu. Saat üzerinde yer alan bir tuş ile saatte yer alan tüm verileri anında silmek mümkün. Saatin üzerinde yer alan panik tutuşuna bastığınız zaman saat, tüm kişisel verilerinizi siliyor.

Ayrıca bu tuşa basılması durumunda GPS konum açılıyor. Askeri amaçlı olarak kullanılması beklenen saatlerde bu özellik hem kişinin konumunun tespit edilmesi hem de kişisel verilerinin silinmesini sağlıyor.

Tüm bu özellikleriyle beraber saatin fiyatı ise 1950 dolar olarak açıklandı. Bu modelin ülkemizde satılıp satılmayacağı ise bilinmiyor.

25,479BeğenenlerBeğen
56,563TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikGalaxy A30s Türkiye Fiyatı Açıklandı

İlgili Haberler

Teknoloji Haberleri

Sony PlayStation için 3D Hologrofik Ekran Geliştiriyor!

Sony, 2017 yılında, holografik ekran için patent başvurusunda bulundu. Adından da anlaşılacağı gibi, patent 3D gerçekçi nesneleri yansıtabilen bir ekrana atıfta bulunuyor. Patentin asıl...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Microsoft Kablosuz Şarj Cihazı Üzerinde Çalışıyor!

Microsoft’un New York etkinliği bugün başlıyor. Etkinlik, şirketin son 12 aydır ne üzerinde çalıştığını gösterecek. Piyasaya sürülecek olan ürünlerin bir kısmını zaten bilmemize rağmen,...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Geçici Google Hizmetleri Huawei Mate 30 için Kaldırıldı!

Huawei amiral gemisi Mate 30 serisi akıllı telefonlarını birkaç hafta önce piyasaya sürdü. Ancak ABD, Çin devini "Varlık Listesi" nde yasakladığı için Amerika merkezli...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Honor Band 5 İlk Güncellemesini Aldı – Yenilikler ve Özelleştirmeler

Temmuz ayında Honor,  spor odaklı akıllı saat olan Honor Band 5'i piyasaya sundu. Cihazın ana özellikleri arasında AMOLED ekran, SPo2 metre ve uzun pik...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Huawei 6G Üzerinde Çalışmalara Başladı

5G ağının geliştirilmesi ve uyumlu ağ donanımları söz konusu olduğunda, Çin teknoloji devi, Huawei zirveye çıkıyor. Dünyadaki çoğu ülke, yeni nesil mobil telekomünikasyon olarak...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Microsoft Surface Pro 7 İşlemcileri Değişiyor

Microsoft, akıllı telefon alanında istediği başarıyı elde edemedi. Nokia ile yapılan çalışma sonrasında da sonuçlar pek memnun edici olmadı. Fakat marka akıllı ürün teknolojilerinden...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.