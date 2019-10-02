Garmin MARQ Commander Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı saat pazarında yer alan markalardan biri olan Garmin, kısa süre önce yeni seri saatlerini duyurdu. Askeri şartlara dayanıklı bir saat modeli olarak tanıtılan Garmin MARQ Commander modelinin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Yeni akıllı saatlerin özellikle dayanıklılığı dikkat çekecek gibi duruyor. Hem fiyat konusunda hem de dayanıklılık konusunda başarılı görülen saatin özelliklerine bakalım.

Garmin MARQ Commander Özellikleri

Yeni akıllı saat, 46 mm kasa boyutuna sahip. Titanyum bir kasanın kullanıldığı akıllı saatin, diğer modeller gibi tamamen dairesel bir model olarak karşımıza çıkıyor. Seramik bir çerçevenin de yer aldığı saatin cam kısmında ise safir cama yer verilmiş. Bu şekilde camın çizilmesinin önüne geçilmiş.

Akıllı saat daha dayanıklı bir hal almış ve düşmelere karşı da koruma sunuyor. Teknik kısma baktığımız zaman, Garmin MARQ Commander modelinin yeteneklerinin oldukça öne çıktığını görüyoruz. Saatin gelişmiş bir kalp ritim izleme sensörü bulunuyor.

Bu sensör kullanılarak kalp ritminiz takip edilebiliyor ve saat buna göre detaylı bir aktivite takibi yapabiliyor. Tüm aktivitelerin takip edilebildiği akıllı saat, detaylı raporlandırma da sunabilmekte. Yine GPS özelliği ve dahili olarak gelen haritalarda aktivite ve konum takibinden oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Garmin MARQ Commander akıllı saat modelinin en çok dikkat çeken özelliği ise kurtarma modu. Saat üzerinde yer alan bir tuş ile saatte yer alan tüm verileri anında silmek mümkün. Saatin üzerinde yer alan panik tutuşuna bastığınız zaman saat, tüm kişisel verilerinizi siliyor.

Ayrıca bu tuşa basılması durumunda GPS konum açılıyor. Askeri amaçlı olarak kullanılması beklenen saatlerde bu özellik hem kişinin konumunun tespit edilmesi hem de kişisel verilerinin silinmesini sağlıyor.

Tüm bu özellikleriyle beraber saatin fiyatı ise 1950 dolar olarak açıklandı. Bu modelin ülkemizde satılıp satılmayacağı ise bilinmiyor.