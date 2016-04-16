Half Life 2‘nin Source motoruyla geliştirilen ve 29 Kasım 2016’da satışa çıkan Garry’s Mod, fizik temelli bir sandbox oyunu. Önceden belirlenmiş bir amaç veya hedefin olmadığı oyun, sizi tamamen serbest bırakıyor ve dilediğinizce hareket edebiliyorsunuz.

Steam’de 18 TL’ye satılan Garry’s Mod, zengin bir Steam Atölyesi desteğine sahip ve yaratılabilecek şeyler de sınırsız denilebilir. Objeleri koyarak, kendi gerçekliğinizi yaratabileceğiniz oyun, muhtemelen gelmiş geçmiş en çok serbestlik sunan yapımlardan birisi ve Steam Atölyesi’nde de 300 binin üzerinde model bulunuyor.

Yani hazıra konma imkanı da var. Buna rağmen bazı multiplayer sunucular ve oyun moduları, Counter Strike: Source ve Team Fortress 2 gibi oyunların olmasını gerektiriyor. Her ne kadar oyunun grafikleri günümüzde biraz eski kalsa da, 2017 yılında muhtemelen VR – Sanal gerçeklik desteği de gelecek.

Garry’s Mod Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: 1.8 GHz

İşletim Sistemi: Windows® Vista/XP

Ekran Kartı: DirectX® 9 destekli ekran kartı

RAM: 2 GB

DirectX: DX 9.0c

Sabit Disk Alanı: 5 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: 2.5 GHz

İşletim Sistemi: Windows® 7/8/8.1/10

Ekran Kartı: 1 GB harici ekran kartı

RAM: 8 GB

DirectX: DX 9.0c

Sabit Disk Alanı: 10 GB

Garry’s Mod Videosu

Sizin bilgisayarınız Garry’s Mod’u çalıştırmaya yetiyor mu? Sistem özelliklerinizi yazın, biz de yeterli olup olmadığını söyleyelim. Ayrıca oyun hakkındaki görüşlerinizi diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz!