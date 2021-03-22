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Gazla Çalışan Araçların Sonu Geliyor – ABD’nin Kararı

Senatörler, gazla çalışan arabaları devre dışı bırakmak ve kesin tarih belirlemek için Biden'a baskı yapıyor.

Ayşen Sıla

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ABD'nin Kararı dış

Beyaz Saray, araç emisyon kurallarının nasıl yeniden yazılacağıyla boğuşurken, Başkan Donald Trump’ın önderliğinde kesilen Kaliforniya’nın iki ABD senatörü, Başkan Joe Biden’ı gazla çalışan binek araçların kullanımdan kaldırılması için kesin bir tarih belirlemeye çağırıyor.

Demokrat Senatörler Alex Padilla ve Dianne Feinstein, Pazartesi günü Biden’e gönderilecek bildirilmemiş bir mektupta, Biden’dan “California’nın liderliğini takip etmeleri ve satılan tüm yeni otomobillerin ve binek kamyonların sıfır emisyonlu araçlar olacağı bir tarih belirlemesi” çağrısında bulundu. Ayrıca Biden’ı, Kaliforniya’nın temiz araba standartları belirleme yetkisini yeniden kurmaya çağırdılar.

Eylül ayında, California Valisi Gavin Newsom, eyaletin hava kaynakları kurumunu Kaliforniya’da satılan tüm yeni otomobillerin ve binek kamyonların 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu olmasını zorunlu kılan bir idari emir imzaladı.

Biden’in 2020’deki kampanyası, gazla çalışan araç satışlarını sona erdirmek için belirli bir tarihi onaylamayı reddetti, ancak elektrikli araçları ve şarj istasyonlarını önemli ölçüde artıracağına söz verdi.

ABD'nin Kararı dış

Ocak ayında Biden, idarenin federal hükümetin 650.000 araçlık filosunu “burada Amerika’da Amerikan işçiler tarafından yapılan temiz elektrikli araçlarla” değiştireceğini söyledi.

Senatörler ayrıca Biden’ın Kaliforniya’nın Ford Motor Co, Honda Motor, BMW AG ve Volkswagen AG gibi otomobil üreticileriyle Trump yönetimi ile Obama dönemi gereksinimleri arasında kalan bir uzlaşma anlaşmasını kullanması gerektiğini söylüyor.

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Cepkolik
KaynakReuters

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