Gboard Beta Yeni Güncellemesinde Gizlilik Modu ile Geliyor

Gboard, Google tarafından geliştirilen ve 2016 yılında piyasaya sürülmüş bir sanal klavye. Şirketin Android işletim sistemini kendi başında piyasaya sürdüğünü düşünebilirsiniz, ancak ilk önce iOS ile tanıştı. Bu, 2016 Mayıs’ında oldu, ancak Google nihayetinde Android için yedi ayın biraz ilerisinde yayınlayacak ve platform için son derece popüler bir seçenek haline gelecekti.

Gboard’un beta sürümü güncellendi; beta programında kayıtlı olanlar, yeni bir görünüm, Gizli mod ve daha pek çok özellik sunan güncellemeyi göreceli olarak yakında almaya başlayacak. Yeni görünümler söz konusu olduğunda, yeni bir GIF düğmesi olan hafifçe yeniden düzenlenmiş bir araç çubuğu ile birlikte dağınık olarak yeni simgeler var. Google, “temalar” sayfasında, artık mevcut tüm seçenekler gösteriliyor, ayrıca seçildiğinde daha fazla seçeneğin ortaya çıkmasına izin verecek bir “daha fazla göster” seçeneği bulunmakta.

Son olarak, ancak kesinlikle en az değil, yeni Gizli mod, klavye için doğrudan kullanılabilir; bu, yazılan herhangi bir şeyin geçmişinde saklanmayacağı anlamına geliyor. Bu mod, Android O ile kullanıldığında zaten mevcuttu, güncelleme bu özelliği Android 6.0 Marshmallow ve sonrasına getiriyor. Şu anda bu özellik yalnızca Chrome ile çalışıyor gibi görünüyor, ancak gelecekte başka alanlara da kullanılabilir.

Yeni beta’yı denemek isterseniz, Google Play Store’da Gboard‘a gidip bir beta test kullanıcısı olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra en yeni sürüm olan 6.4’ü indirebilir ve yukarıda bahsedilen özellikleri deneyebilirsiniz.