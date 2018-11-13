Gboard Klavye'de Yapay Zeka Dönemi

Yapay zeka sonunda akıllı telefon sektöründe bir standart haline gelmeye başladı. Bazı akıllı telefonları ya da NPU (Nöral İşleme Ünitesi) desteği olan cihazları kullandığınızda içerisinde yapay zeka teknolojisi bulunup bulunmadığını hissedebilirsiniz. Her geçen gün telefon üreticileri yapay zeka teknolojisini kendi ürünlerinin içine yerleştirme yollarını arıyor. Bu alanda bir öncü olan Google, ise yapay zekayı hemen her alanda kullanarak bu hedefe her zaman bağlılık gösteriyor. Hatta en son ki yapacakları güncelleme ile Gboard Klavye uygulamasına yapay zekayı entegre edeceklerini duyurdu.

Bugünden itibaren Gboard Klavye kullanıcıları, bir dizi Gif, Emoji veya Stickers aracılığıyla, duygularını daha az zamanda ve ekranda birkaç dokunuşla ifade etmelerini sağlayacak bir dizi yeni yapay zeka geliştirmesi alacak. Ayrıca güncelleme, Gboard‘un kullanıcıların beğenilerine ve tercihlerine göre her türlü Gif, Stickers veya Emojiyi önermesini sağlayacak. Gboard kullanıcısının tercihlerini önceden bilecek ve buna göre önerileri gösterecek.

Bu yeni özelliği test etmek isteyen kullanıcılar, konuşmalar sırasında klavyenin sol köşesinde çıkacak olan “GIF” simgesine basarak yapay zeka gelişmelerinin özelliklerine ulaşabilecek. Kullanıcılar GIF düğmesine bastıklarında, belirli GIF, Emoji veya Stickersların bir listesini görecekler.

Google, bu özellik yalnızca İngilizce’de bulunurken, önümüzdeki aylarda daha fazla dil desteğinin geleceğini belirtiyor.