Gear 360 (2017) Satışa Çıktı

İngiltere’de 2017 Gear 360‘u satın almayı planlıyorsanız, ürünün hemen nakliye ile kullanılabilir olduğunu bilmekten mutluluk duyacaksınız. Türkiye’de ise çok kısa süre içerisinde satışa çıkmasını bekliyoruz.

Gear 360‘un resmi İngiltere’de piyasaya çıkması 12 Mayıs’ta gerçekleşecek, ancak 11 Mayıs’ta ön sipariş ile satın alma işlemi yapanlar ürünlerine sahip olacak. Sadece bu değil, teknoloji devi ön siparişlerle birlikte 128GB’lık ücretsiz bir hafıza kartı da sunuyor. Kamera İngiltere’de £ 219 fiyat etiketi taşıyor. Türkiye’de ise yaklaşık fiyatının 999 TL olmayı bekleniyor.

Ürünün detaylı özelliklerini anlatan bir makaleyi hazırlıyoruz. Bittiğinde sitede yayınlayacağız.