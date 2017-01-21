Gear S2 ve Gear S3, binlerce yeni saat yüzüne kavuşuyor

WatchMaker, Android Wear akıllı saatlerinizin yüzünü değiştirmenize izin veren bir uygulamadır. Bugüne kadar uygulama diğer işletim sistemlerini desteklemedi ancak geliştiriciler bunun değişmek üzere olduğunu duyurdular.

WatchMaker, önümüzdeki iki hafta içinde Samsung Gear S2 ve Gear S3‘ü çalıştıran Tizen’i de kapsayacak şekilde genişletecek. Kickstarter tarafından finanse edilen Ticwatch2 de Şubat ayında WatchMaker kazanacak.

WatchMaker‘ın şu anki sürümü iki seçeneğe sahiptir: 1. Seçenek sizlere ücretsiz olarak 6 Plus tasarımı veriyor. 2. Seçenek ise Premium versiyonudur. Bu versiyonda 3.99 $ ücret karşılığı 1000’den fazla saat tasarımına erişim olanağı sunuyor.