Gear VR Controller Tüm Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung’un akıllı telefonları artık akıllı telefon piyasasını ele geçirmiş durumda. Sürekli yeni modellerin çıkış yaptığı ve her sene en çok satan akıllı telefon markaları arasında yer aldığı bilinen Samsung’un son dönemde sadece akıllı telefonları ile beraber değil bunun dışında yeni mobil teknolojileriyle beraber de öne çıkmaya başladığını biliyoruz. Bu noktada markanın en çok gündeme gelen teknolojilerinden birisi de sanal gerçeklik teknolojisi. Gear VR serisi ile beraber belli bir kullanıcı kitlesine de ulaşan marka son olarak bu alan MWC 2017 etkinliğinde Gear VR Controller cihazlarını tanıttı.

Gear VR Controller Hangi Teknolojilere Sahip Olacak

Samsung’un Gear VR serisi gözlükleri için markanın herhangi bir kontrol cihazı sunmaması aslında büyük bir eksiklik olarak gösteriliyordu. MWC 2017 fuarında yapılan tanıtımla beraber ise marka bu açığı kapatmış oldu. Gear VR Controller özellikleri neler? Ne gibi sistemler sunuluyor? Daha detaylı olarak bakalım.

Dokunmatik Yüzeyli Kontrol

Öncelikle işlevselliğinin ön planda olduğu bir kontrol cihazının kullanıcılara sunulduğunu belirten Samsung yeni kontrol cihazının içerisinde bu noktada daha iyi bir sistem kullanabilmek için kullanıcılara tam kontrol sağlayabilecekleri dairesel bir dokunmatik alan sunuyor. Gear VR Controller ile sunulan bu alan ise bir bilgisayar faresi gibi kullanılıp rahatlıkla telefon ile bağlantı kurulabilecek.

Fiziksel Tuşlarda Kullanılacak

Tüm bunlarla beraber sadece Gear VR Controller cihazı üzerinde dokunmatik bir alan yer almayacak. Bunun dışında Gear VR Controller cihazı üzerinde yer alan dokunmatik yüzey dışında standart VR kontrol cihazlarında yer alan fiziksel tuşlarda yer alıyor. Bu fiziksel tuşlarında işlevi ise menü tuşu geri butonu ve arttırma ve azaltma olarak kullanılabilen fiziksel tuşlar. Tuşların içeriklere göre ise değişen bir kullanım sunduğunu da belirtelim. Ayrıca bir de üst kısımda bir tuş bulunmakta.

İçerik Destekleri Artırılacak

Oculus tarafından Samsung ile beraber geliştirilen yeni seri kontrol cihazlarının uygulama desteği konusunda da sürekli olarak çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor. Bu noktada yeni seride kullanıcılara ilk olarak 70 uygulama desteği verileceği daha sonra ise bu desteğin sürekli olarak attırılacağı da açıklandı.

Tabi uygulamalar için verilen desteğin tüm uygulamayı sadece Gear VR Controller cihazı ile kontrol edebilecek seviyede. Bu nedenle yeni uygulama destekleri için bir süre daha kapsamlı bir çalışma yapılacağı da belirtiliyor.

Gear VR Üzerinde Değişiklik Oldu Mu?

Tüm bu özellikleri ile beraber gelecek olan Gear VR Controller cihazlarının Gear VR gözlüklerinde nasıl değişiklikler getireceği de kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Hemen belirtelim Note 7 tanıtımda ortaya çıkan yeni seri Gear VR gözlükleri zaten bu cihazlarla beraber çalışabilecek düzeyde. Bunun için gözlüklerde ekstra bir sisteme yer verilmiyor. Sadece gözlüklerin üzerine Gear VR Controller serisi için bir giriş bölümü yapılacağı belirtiliyor.

Çıkış Tarihi

Çıkış tarihi konusunda net bir bilgi verilmese de yeni cihazların Samsung Galaxy S8 tanıtımından sonra ya da beraberinde çıkış yapabileceği de düşünceler arasında. Fiyat detayları da bu şekilde ortaya çıkacak.