Gears 5 için Yeni Videolar Geldi

Efsane oyunlar arasındaki yerini alan Gears, son dönemde en iddialı oyunlardan biri olmayı başardı. Oyunun beklendiği kadar ilgi görmesi, yapımın seriye devam etmesi anlamına geliyor. Son olarak Gears 5 oyununun gündeme geldiğini gördük.

İlgiyle beklenen yeni oyunun nasıl bir yapım olacağına ilişkin sürekli olarak paylaşımlar da yapılmaya devam ediyor. Son olarak yapımın ne zaman çıkış yapacağı konusunda bilgiler paylaşılmıştı. Bu konuda yapılan açıklama sonrasında çıkış tarihi belli oldu ancak daha farklı bir beklenti de ortaya çıktı. Öyle ki açıklamalar sonrasında oyunun test sunucularında test edileceği açıklandı.

Çıkış tarihinin açıklanmasının hemen sonrasında paylaşılan bilgiye göre test sunucularında çoklu oyuncu modunun test edildiğini görmek mümkün olacak. Hatta bunun için yeni bir eğitim videosu yayınlandığını da ekleyelim.

Gears 5 Çoklu Oyuncu Moduyla Geliyor

Eğitim videosuna baktığımız zaman oyunun çoklu oyuncu modunda test edileceğini net bir şekilde görüyoruz. Yapımın test sunucularında nasıl bir performans göstereceği bilinmez ancak yayınlanan videoya bakacak olursak, iddialı bir harita içerisinde denemeler yapılacak. Sadece haritanın değil, oynanışın da oldukça iddialı olduğunu göreceğiz.

Beklenenden daha çekişmeli bir oyun olarak karşımıza çıkması muhtemel olan yapımın, tam olarak kaç kişiye kadar destek vereceği konusunda ise bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Hem oyunda yer alacak olan kullanıcı sayısı konusunda açıklamalar yapılmadı hem de test sunucusunun sınırları henüz belli olmadı.

Bu gibi detaylar için de en azından testlerin başlamasını beklemek gerekecek. Şu an için testlerin 19 Temmuz sonrasında başlayacağı yönünde açıklamalar var. Fakat bu açıklamalarda testlerin kapalı olarak mı yoksa herkese açık olarak mı geleceği kısmında açıklamalar yok.

Gears 5 oyunu için gelen son bir detayı daha paylaşalım. Gelen son detaya göre oyunda karşımıza çıkacak olan DLC paketlerinin tamamen ücretsiz olduğunu görmek mümkün olacak. DLC paketleri için ekstra bir ücret ödemeye gerek yok. Eklenen tüm haritalara da yine kullanıcılar erişebilecek. 10 Eylül tarihinde satışa çıkacak olan Gears 5 için testlerin nasıl geçeceğini göreceğiz.