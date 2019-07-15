Ana Sayfa Oyun Gears 5 için Yeni Videolar Geldi

Gears 5 için Yeni Videolar Geldi

Gears 5 oyunu için beklenen eğitim videoları yayınlanmaya başladı. Oyun ne zaman gelecek? Gears 5 için merak edilen son detaylar neler? Test sunucuları ne zaman açılıyor? İşte bilinmesi gerekenler.

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Gears 5

Efsane oyunlar arasındaki yerini alan Gears, son dönemde en iddialı oyunlardan biri olmayı başardı. Oyunun beklendiği kadar ilgi görmesi, yapımın seriye devam etmesi anlamına geliyor. Son olarak Gears 5 oyununun gündeme geldiğini gördük.

İlgiyle beklenen yeni oyunun nasıl bir yapım olacağına ilişkin sürekli olarak paylaşımlar da yapılmaya devam ediyor. Son olarak yapımın ne zaman çıkış yapacağı konusunda bilgiler paylaşılmıştı. Bu konuda yapılan açıklama sonrasında çıkış tarihi belli oldu ancak daha farklı bir beklenti de ortaya çıktı. Öyle ki açıklamalar sonrasında oyunun test sunucularında test edileceği açıklandı.

Çıkış tarihinin açıklanmasının hemen sonrasında paylaşılan bilgiye göre test sunucularında çoklu oyuncu modunun test edildiğini görmek mümkün olacak. Hatta bunun için yeni bir eğitim videosu yayınlandığını da ekleyelim.

Gears 5 Çoklu Oyuncu Moduyla Geliyor

Eğitim videosuna baktığımız zaman oyunun çoklu oyuncu modunda test edileceğini net bir şekilde görüyoruz. Yapımın test sunucularında nasıl bir performans göstereceği bilinmez ancak yayınlanan videoya bakacak olursak, iddialı bir harita içerisinde denemeler yapılacak. Sadece haritanın değil, oynanışın da oldukça iddialı olduğunu göreceğiz.

Beklenenden daha çekişmeli bir oyun olarak karşımıza çıkması muhtemel olan yapımın, tam olarak kaç kişiye kadar destek vereceği konusunda ise bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Hem oyunda yer alacak olan kullanıcı sayısı konusunda açıklamalar yapılmadı hem de test sunucusunun sınırları henüz belli olmadı.

Bu gibi detaylar için de en azından testlerin başlamasını beklemek gerekecek. Şu an için testlerin 19 Temmuz sonrasında başlayacağı yönünde açıklamalar var. Fakat bu açıklamalarda testlerin kapalı olarak mı yoksa herkese açık olarak mı geleceği kısmında açıklamalar yok.

Gears 5 oyunu için gelen son bir detayı daha paylaşalım. Gelen son detaya göre oyunda karşımıza çıkacak olan DLC paketlerinin tamamen ücretsiz olduğunu görmek mümkün olacak. DLC paketleri için ekstra bir ücret ödemeye gerek yok. Eklenen tüm haritalara da yine kullanıcılar erişebilecek. 10 Eylül tarihinde satışa çıkacak olan Gears 5 için testlerin nasıl geçeceğini göreceğiz.

25,675BeğenenlerBeğen
57,195TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikSamsung Yenilenmiş Kablosuz Kulaklıkları Tanıtabilir

İlgili Haberler

Oyun

PUBG Mobile Yeni Güncellemesi Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için yayınlanan PUBG Mobile oyunu, şu sıralar en çok gündeme gelen yapımlar arasında gösteriliyor. Oyunun o kadar yüksek sayıda kullanıcısı var ki...
Devamını Oku
Oyun

AMD Ryzen 3000 İşlemcide Destiny 2 Sorunu

Son yılların iddialı yapımlarından biri olan Destiny, en son geçtiğimiz senelerde yeni oyunuyla gündeme gelmişti. Serinin ilk oyununun beğeni toplamasının ardından gelen ikinci oyun,...
Devamını Oku
Oyun

Red Dead Redemption 2 PC Versiyonu için Yeni Detaylar

Dünyanın en ünlü oyunlarından biri olan Red Dead Redemption için oyunu bir seri haline getiren yeni oyun duyurulmuştu. Kısa süre önce yapılan duyuruyla beraber...
Devamını Oku
Oyun

Xbox Live Gold Temmuz Ayı Oyunları

Oyun konsolları için yarış hızla devam ediyor. Bu konuda iddialı olan Sony’nin önüne geçmek isteyen Microsoft, sadece oyun konsolları değil, bunun yanında oyun servisleri...
Devamını Oku
Oyun

Google Stadia için Beta Açıklaması

Google Stadia, son dönemde en çok konuşulan oyun servislerinden biri oldu. Bulut tabanlı bir oyun servisi olmasının yanında, son yıllarda en aktif kullanım sunmasını...
Devamını Oku
Oyun

En İyi PC Oyunları 2019

Bugün mevcut olan en iyi PC oyunları hangileridir? GTA V gibi en gerçekçi arayüzden Rocket League gibi büyüleyici bağımsız oyun üreticilerine kadar, bu klasikler...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.