Gece Modu Uykuya mı Neden Oluyor??

Akıllı telefonlarımızda, sistem düzeyinde karanlık bir temayı veya gece modunu etkinleştirmeyi duymayan ya da bilmeyen yoktur sanırım. Estetik bir kişiselleştirme olmasının yanı sıra son zamnalarda fizyolojik olarak geceleri uykuyu getirdiği düşünülmektedir.

Fakat, Manchester Üniversitesi’nden araştırmacılar buna katılmıyor gibi görünüyor. Araştırmalarına göre, uykunun en çok uzlaştırılacağı şey, akşamları serin ışıkların gözlenmesi.

Bilim adamları, akşamları daha serin renkli ışıklara bakmanın ve gündüz için daha sıcak renklere bakmanın sağlığımız için daha yararlı olabileceğini söyledi. Vücut saatinin ne zaman uyuyacağını belirlemek için alacakaranlıkta loş ve mavi görüntü kullandığını söylüyorlar.