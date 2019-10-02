Geçici Google Hizmetleri Huawei Mate 30 için Kaldırıldı!

Huawei amiral gemisi Mate 30 serisi akıllı telefonlarını birkaç hafta önce piyasaya sürdü. Ancak ABD, Çin devini “Varlık Listesi” nde yasakladığı için Amerika merkezli Google da sunulan hizmetlerin birçoğunu engellemişti.

Telefonlar, Google’a ait uygulamalar ve hizmetler konusunda destek olmadan geliyor. Ancak kullanıcıların Mate 30 serisi akıllı telefonlarda Google hizmetlerini kullanmaya devam etmelerini sağlayan bir geçici çözüm söz konusuydu. “LZ Play” aracılığı üzerinden dsğlsnsngeçici çözüm yöntemi artık kullanılamıyor.

Huawei, Google hizmetlerini kullanmak için Amerika Birleşik Devletleri’nden muafiyeti güvence altına alamadığından, Google uygulamalarına erişimde yararlanıyor. Geçici çözümde, kullanıcıların üçüncü taraf bir uygulama olan “LZ Play” uygulamasını yönetici düzeyindeki izinlerle yüklemeleri gerekiyordu. Ancak yöntem bazı ciddi güvenlik kaygıları yarattı.

Diğer uygulamaları “sistem” uygulamaları olarak yükleme izni de dahil olmak üzere, yalnızca Huawei telefonlarında bulunan bazı özel Android izinlerini kullandı. Magisk’in arkasındaki geliştirici John Wu’dan kısa bir süre sonra sistemin nasıl çalıştığı hakkında bir açıklama yayınladı.

Fakat LZ Play uygulamasını barındıran site kapatıldı. Şu anda, web sitesinin geliştiricileri tarafından mı yoksa sitenin barındırma hizmeti sağlayıcısı Alibaba tarafından mı kaldırıldığı bilinmiyor.