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GeForce Now Artık Chrome’da Kullanılabilir Durumda!

GeForce Now uzun bir aradan sonra nihayet Windows ve Mac bilgisayarlar için Chrome'da da kullanabilir durumda.

Yunus Emre Çakır

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GeForce Now Yeni Oyunlar

Nvidia bilindiği üzere bundan birkaç yıl önce GeForce Now adını verdiği aynı Google Stadia‘da olduğu gibi yüksek özelliklere sahip olmayan bilgisayar kullanıcıların uzaktan sunucu vasıtasıyla oyun oynanabilir servisini tanıtmıştı. Zamanla birçok bölgede yayılan GeForce Now servisi ülkemizde de Türkiye sunucuları sayesinde kullanılabilir durumda.

Bir süredir Android telefonlar ve Chromebook‘lar da hizmet veren servis artık macOS ve Windows kullanıcılarına sunulmaya başladı. Artık bu kullanıcılar bugünden itibaren GeForce Now servisini Chrome tarayıcısını açara kullanabilme seçeneğine sahip olacaklar.

geforce now

Mac ve Windows kullanıcısı farketmeksizin play.geforcenow.com adresine girerek, aboneliğiniz süresince oyun oynayabilirsiniz. Ancak biz yine de daha iyi bir deneyim için Chrome tarayıcı uygulaması yerine Nvidia‘nın kendi uygulamasını kullanmanızı öneririz.

Chrome uygulaması ise daha çok başka bir uygulama indirmeden denemek isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Nvidia böylelikle daha fazla ve hızlı abone elde etmeyi amaçlıyor.

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