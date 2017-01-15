Geleceğin Hastalık Habercisi Akıllı Saatler

Artık akıllı saatlerin hepsi adım takibi, kalp ritmi ölçümü ve aktivite takibi yapabilmekte. Akıllı saatlerin her yeni versiyonunda yeni özellikler eklense de akıllı saatler hala mutlaka alınması gereken teknolojik aletler kategorisine giremedi.

Stanford Üniversitesi akıllı saatler ve akıllı saatleri kullanan kullanıcılar üzerinde yaptığı 2 yıllık araştırma sonucunda grip gibi hastalıkların başlamadan önce bazı belirtiler gösterdiğini gördü. Bu belirtiler kişinin kalp ritminde ve vücut sıcaklığında yaşanan değişikler şeklinde görülüyor. Stanford Üniversitesi bu konu üzerinde çalışarak kalp ritminde ve vücut sıcaklığındaki değişimler için bir algoritma hazırlamış. Böylece hastalıkların önceden haber verilmesi sağlanmaya çalışılmış. Araştırma halen geliştirme aşamasında fakat tamamlandığında akıllı saatleri hayatımızın vazgeçilmezi haline getirmesi muhtemel.