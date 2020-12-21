Gelecek Yılın En Uygun Fiyatlı 5G Telefonu – Samsung Galaxy A22 İle Tanışın!

Samsung, bu yıl Nisan ayında Galaxy A21 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Güney Koreli bir yayının paylaştığı yeni bilgiler, şirketin 2021’in ikinci yarısında Samsung Galaxy A22 5G‘yi de piyasaya süreceğini ortaya koyuyor. Cihazın, en uygun fiyatlı 5G’ye hazır Samsung telefonu olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy A32 5G, 2021 yılının ilk beklenen ve en ucuz telefonları arasında yer alıyor. Yakın tarihli bir rapor ise telefonun, Dimensity 720 5G işlemci ile güçlendirilebileceğini ortaya çıkardı. Telefon, Avrupa pazarlarında yaklaşık 299 euroya satışa çıkabilir.

Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G’den daha ucuz bir fiyata konumlandırılabilir. Yeni rapora göre telefon, Huawei, Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi Çinli markaların düşük maliyetli 5G telefonlarıyla savaşacak.

Samsung, 2018’de Çinli firmaların akıllı telefonlarını tasarlamasına ve üretmesine izin vermek için sipariş sistemini benimsedi. 2019’da Samsung, telefon üreticisi oranını artırdı. Bu strateji, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda pazar payını artırmak için benimsenmişti.

Bu strateji, daha önce Samsung ile işbirliği yapan parça tedarikçileri arasında bir tepkiye neden oldu. Bu nedenle, Samsung’un ürünün ana özelliklerinin seçiminde kısmen yer aldığı JDM (ortak geliştirme ve üretim) stratejisi ortaya çıktı.

Samsung’un Galaxy A22 5G‘yi Wingtech ve Hwachin gibi Çin merkezli firmalarla ortaklaşa geliştirip üreteceği bildiriliyor. Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri gibi gelişmekte olan pazarlarda satılacak. Umarım, önümüzdeki yılın başlarında gelen raporlar Galaxy A22 5G hakkında daha fazla bilgi verebilir.