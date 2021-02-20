Gelmiş Geçmiş En İyi Animasyon Filmleri 2021

Çocukluğunuzun/gençliğinizin en iyi animasyon filmlerini sizler için derledik. Haydi gelin hep birlikte rengarenk film dünyasının kapılarını aralayalım.

Aslan Kral, The Lion King (1994) – IMDb 8.5

Vahşi Afrika’da yeni doğan aslan Simba, doğadaki hakim düzenin köklü bir sarsıntıya uğradığı döneme şahitlik etmek üzeredir. Simba isimli yavru aslan, ormanların hükümdarı Kral Mufasa’nın oğlu ve tahtın gelecekteki varisidir. Kötülüklerle ve kötü hayvanlarla dolu ormanlarda günden güne daha fazla şey öğrenecek ve daha fazla büyüyecektir. Simba’nın sorumluluklarını üstlenme ve sorunları çözme becerisi, ormanın yeni kurallarını belirleyecektir.

Oyuncak Hikayesi, Toy Story (1995) – IMDb 8.3

İlk olarak 1995 yılında hayatımıza giren Toy Story, küçük bir çocuğun odasındaki kutuda yaşayan oyuncakların canlanmasını ve maceralarını konu alıyor. Bazen anlaşan bazen de geçinemeyen arkadaşlar kovboy Woody, Buzz Lightyear, Mr. Potato Head, Slinky Dog ve Rex kendi aralarındaki kıskançlıkları çözmeye çalışırken maceradan maceraya koşarlar. Dört farklı filmi bulunan Toy Story’nin devamı niteliğinde, Lambadaki Bo Peep’in hikayesini anlatan bir kısa film de bulunuyor.

Yukarı Bak, Up (2009) – IMDb 8.2

Bu animasyon filminin başlarında ağlayacak sonrasında fazlasıyla keyif alacaksınız. Bütün ömrünü birlikte geçirdiği eşini kaybeden ve yalnız kalan Carl, ölen eşi Ellie’nin tek hayali dünyayı gezmek olduğundan evini hiç kimseye sormadan taşımaya karar verir. Evinin etrafına bağladığı sayısız balonla bir seyahate çıkar. Uçarak dünyanın farklı yerlerini görmeyi hedefler.

Ters Yüz, Inside Out (2015) – IMDb 8.1

Film, küçük Riley’nin babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla hayatının baştan aşağıya değişimini konu alıyor. Orta-Batı’daki yaşamını geride bırakan Riley’i yeni bir ev, okul ve arkadaş çevresi beklemektedir. Riley’in zihninin içinde yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren duyguları bu yeni hayata alışana kadar ufak bir kaosa neden olurlar. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır fakat diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz yetersiz kalınca Riley’nin başına beklemediği şeyler gelir.

İnanılmaz Aile, The Incredibles (2004) – IMDb 8.0

Animasyon kahramanı Mr Incredible adıyla bilinen dünyada var olan kötülüklerle mücadele eden ve insanları kötücül şeylerden korumaya çalışan Bob Parr, çok meşhurdur. Bir süre sonra hayatının bu denli yorucu olmasından yana şikayet edip emekliye ayrılmak ister. Eşi ve çocukları ile beraber daha sakin ve sıradan bir yaşam düzenine geçer. Çok geçmeden bu düzenden de sıkılır. Çünkü sigortacılık gibi bir iş onu tatmin etmemeye başlar. Evren onun sesini duyarak bir adada gizli bir görevin sahibi oluverir.

Aşçı Fare, Ratatouille (2007) – IMDb 8.0

Ratatoulle, Fransız mutfağının beklenmedik şefi olan bir fareyi konu alıyor. İnsanlardan gördüğü tüm zorluklara rağmen şef olma hayalinden vazgeçmeyen fare Remy, Paris’in ünlü restoranlarından birinde yemeklerini pişirmeye başlar. İnsanların onu şef olarak kabul etmesi ise bir hayli zaman alır.

Sevimli Canavarlar, Monsters, Inc (2002) – IMDb 8.0

Monsters Inc, çocukluk sanrıları mükemmel bir biçimde animasyona dönüştürülmüş bir Walt Disney filmidir. Her çocuğun odasındaki kıyafet dolabından eve girmeyi başabilen canavarlar, çocukları korkuttuktan sonra kendi fabrikalarına döner. Ama afacan çocuklardan birinin korkmak yerine onları takip ederek yanlarına gelmesiyle işlerin bir hayli karışmasını konu alır.

Karmakarışık, Tangled (2010) – IMDb 7.7

Hanedanlığın en çok aranan –ve en etkileyici- eşkıyası Flynn Rider bilinmeyen bir zamanda gizemli bir kulede saklanırken o kulede yaşayan hem güzel hem de cesur, 20 metre uzunluğunda altın sarısı saçları olan Rapunzel tarafından esir alınır. Masalın bildiğimizden farklı bir versiyonunu konu alan bu filmde yıllardır hapsedildiği kuleden çıkma yolları arayan Flynn’i esir alan Rapunzel, yakışıklı hırsızla bir anlaşma yapar. Polis bir atın, korumacı bir bukalemunun ve bar haydutlarının olduğu aksiyon dolu bir hayata kucak açarlar.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Snow White and Seven Dwarfs (1937) – IMDb 7.6

Bildiğimiz Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in ilk filmi, 1937 yılında yapılmış olsa da hala izlenildiğinde kendine bağlıyor. Üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen karakterlerin görünümleri, renk ve ses efektleri sayesinde hala en sevilen animasyonlardan biri olma özelliği taşıyor.

Çılgın Hırsız, Despicable Me (2010) – IMDb 7.6

Kötü yürekli Gru’nun en büyük hayali Ay’ı ele geçirmektir. Bu planı kafasına koyan Gru, Banliyönün en bakımsız ve çirkin evinde yaşar. Küçük köleleri ile birlikte dünyanın kaderini değiştirecek planı uygulamaya sokmak için son hazırlıklarını yapmaktadır. Beklenmedik bir anda karşılarına çıkan üç küçük yetim Margo, Edith ve Agnes, bu kötücül adamla karşılaştıklarında ise, hiç kimsenin göremediği bir ayrıntıyı fark ederler: Gru onlar için potansiyel bir baba adayıdır.

Moana (2016) – IMDb 7.6

Antik Polinezya’da geçen animasyon, kabile reisinin kızı Moana’yı ve onun adayı kurtarmak için çıktığı macerayı konu alıyor.

Yarı tanrı Maui’nin lanetinin bulaştığı adanın kaderi, Moana’nın çıktığı zorlu yolculukla değişiyor. Palmiyeler, ada ve okyanus manzaralarıyla içinizi açacak bir animasyon sizleri karşılıyor.

Karlar Ülkesi, Frozen (2013) – IMDb 7.4

Genç yaşta anne-babasız kalan prenses Elsa ve Anna’yı konu alan bu filmde elini sürdüğü her şeyi donduran Elsa, bu özelliğini ilk defa taç giyme töreninde fark edince krallığı terk eder ve uzaklara giderek kendini her şeyden, herkesten soyutlar. Kardeşi Anna’nın, Elsa’nın peşinden gitmesiyle de olaylar başlar.

Ölü Gelin, Corpse Bride (2005) – IMDb 7.3

Düğününe az bir zaman kalan ama kafasındaki düşüncelerden kurtulamayan damat, hayali evlilik provasını yaparken bir yanlış anlaşılmaya yol açar ve ölmüş bir kadının canlanmasını neden olur. Böylece kendi dünyasından ayrılarak ölülerin dünyasına geçiş yapar.

Arabalar, Cars (2006) – IMDb 7.1

Şimşek McQueen herkesin tanıdığı başarılı bir yarış arabasıdır. Ancak bir gün kendisini hiç bilmediği bir yer olan Radiator Springs kasabasında bulur. Burada yaşadıkları ve tanıştığı diğer arabalar sayesinde hayatın bir finish çizgisinden daha fazlası olduğunu öğrenir.

Neşeli Ayaklar, Happy Feet (2006) – IMDb 6.4

Neşeli Ayaklar, Mumble adında berbat sesi olan, sıra dışı bir penguenin hikayesini konu alır. Antartika bölgesinde bütün penguenlerin ruh eşlerine kendilerini ifade edebilmek için söyledikleri “Kalbe Seslenen Şarkıları” vardır. Fakat Mumble’ın hem sesi çok kötü hem de söz konusu şarkıyı söyleyecek bir ruh eşi yoktur. Mumble, diğerlerinden ayrılan farklı bir yeteneği olduğu keşfeder. Annesi Norma Jean, onun bu yeteneğini çok sevimli bulurken, babası Memphis ise onun bir penguen olmadığını düşünür. Mumble’ın en iyi arkadaşı Gloria ise çevredeki en iyi şarkı söyleyen penguendir ve Mumble’ın bu değişik yeteneği ile başı derde girer. İmparator Penguen, Mumble’ın bu hallerinden ötürü onu toplumdan dışlar. Mumble, ilk kez evinden uzaklaştığında bambaşka bir ruha sahip penguenlerle tanışır. Adelie Amigos…