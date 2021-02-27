Gelmiş Geçmiş En İyi Çocuk Filmleri 2021

Pandemi en çok da eve tıkılıp kalan çocuklarımızı etkiledi. Okula bile gidemeyen minikler, evde ne izleyeceklerini bilemez oldu. Bu nedenle, çocuklara ve hep çocuk kalanlara özel en iyi çocuk filmleri listesi hazırlamaya karar verdik.

Evde Tek Başına (1991)

Evde Tek Başına, yılbaşı denince akla gelen filmlerin başında geliyor. Kevin’ın ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulmasıyla başlayan film yalnız kaldığını farkettiği anda, evini hırsızlara karşı korumak zorunda kaldığını anlar. Kevin’in başından geçenlere tanık olduğumuz bu film çocuklara bir aileye sahip olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu ve onların ne kadar şanslı olduklarını anlatırken aynı zamanda düşündüklerinden çok daha güçlü olduklarını fark etmelerini sağlıyor.

Charlie’nin Çikolata Fabrikası (2005)

Robert Dahl’ın aynı isimli kitabından uyarlanan 1971 yapımı bu müzikal filmde fakir ailesi ile birlikte yaşayan Charlie’nin Willy Wonka’nın gizemli çikolata fabrikasına yaptığı ziyaret anlatılır. Kurgunun işleyişi itibariyle de çocuklara hayal kurmaktan ve umut etmekten asla vazgeçmemeleri amaçlanır.

Karlar Ülkesi (2013)

Genç yaşta anne-babasız kalan prenses Elsa ve Anna’yı konu alan bu filmde elini sürdüğü her şeyi donduran Elsa, bu özelliğini fark edince krallığı terk eder ve uzaklara giderek kendini her şeyden, herkesten soyutlar. Bu film çocuklara farklılıkların kötü bir şey olmadığını, sevgi ve kardeşliğin önemini vurgularken izleyenleri de peşinde sürüklemeyi başardı.

Oyuncak Hikayesi (1995)

İlk olarak 1995 yılında hayatımıza giren Oyuncak Hikayesi, küçük bir çocuğun odasındaki kutuda yaşayan oyuncakların canlanmasını ve maceralarını konu alıyor. Oyuncaklar dünyasında işlerin nasıl yürüdüğünü Andy’nin sahip olduğu oyuncaklar üzerinden 3 filmle anlatmaya çalışan bu seride dostluk, arkadaşlık, popülerite, aşk, yardımlaşma ve tabi ki oyuncaklarını özenle koruma gibi şeyleri öğrenecektir.

Kayıp Balık Nemo (2003)

Bu animasyon filmi bize çocukların sevgilisi olan palyaço balığı Nemo’nun dünyasını ve başından geçenleri anlatıyor. Nemo, babasının tek çocuğudur. Bu yüzden babası onun üzerine fazla düşer. Bu ilgiden sıkılan Nemo’nun yeni maceralara yelken açtığını konu alan film çocuklara ebeveynlerinin neden kaygılandığını, çocukların kendilerine nasıl göz kulak olabileceğini ve ebeveynlerinin kendi kararlarına nasıl güvenmelerini sağlayacaklarını öğretiyor.

Kung – Fu Panda (2008)

Kung – Fu Panda bize kendini bir anda Ejder Savaşçısı olarak bulan, şehriye satarak geçimini sağlayan ördeğin oğlu Panda Po üzerinden hayalleriniz için mücadele etmekle ve kendine inanmakla ilgili pek çok konuyu ele alıyor. İlham verici öğretileriyle çocuklar için benzersiz bir film.

Pinokyo (1940)

Yaşlı oyuncak tamircisi Gepetto, birgün Pinokyo adını verdiği tahtadan bir kukla yapar. Yalan söyledikçe burnu uzayan, asi, yaramaz, söz dinlemez, ama gerçek bir çocuk olma hayaliyle de yanıp tutuşan Pinokyo’nun hikayesi anlatılır. Bu filmde çocuklara yetişkinlerin sözlerini dinlemeleri gerektiğini ve yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğu konusu vurgular.

Komşum Totoro (1988)

Hayao Miyazaki’nin yazıp yönettiği, 1988 yapımı bu Japon animasyon filmi, iki kız kardeş ve orman ruhları arasındaki ilişkiyi anlatıyor. İnsanın doğa ve dünya ile kurduğu iletişimi, dostluk, sevgi, aidiyet ve insana dair pek çok duyguyu, eşsiz masallarla yoğuran Miyazaki çocukların da hayal güçlerini geliştirmede birebir.

Süngerbob Kare Pantolon (2015)

King Neptün’ün tacı çalınmıştır. Suç zanlısı olarak Mr Krab görünmektedir. Ancak böyle bir suçlamayı kabul etmeyen Sponge Bob, bir şeyler yapabilmek için en iyi arkadaşı Patrick ile birlikte yola koyulur. Shell City’e gider ve elinden bir şeyler gelir de bu ortadan kaybolan tacı yerine koyabilirlerse, haliyle Mr Krabs’in de hayatını kurtarmış olacaktır.

Paddington (2014)

Pad, Perulu genç bir ayıdır ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Emekli ayılarla aynı evde kalan Pad, buradan sıkılınca kendine yeni bir yer aramak için yola koyulur. İngiliz her şeye ilgi duyan Pad istasyonda kaybolur ve böylece bilmediği bir yolculuğa adımını atmış olur.

Ratatouille (2007)

Ratatoulle, Fransız mutfağının beklenmedik şefi olan bir fareyi konu alıyor. İnsanlardan gördüğü tüm zorluklara rağmen şef olma hayalinden vazgeçmeyen fare Remy, Paris’in ünlü restoranlarından birinde yemeklerini pişirmeye başlar. Hedefine ulaşmak için elinden geleni yapacak olan Ramy’nin amacına ulaşmak için atılacağı maceraları konu alır.

Güzel ve Çirkin (1992 – 2017)

Maurice Fransa’daki bir kasabada, küçük bir evde üç kızıyla yaşamaktadır. Bencil kardeşlerinin aksine Belle (Güzel) iyi niyetli, zeki ve kitaplara meraklıdır. Tüm kasaba Belle’ya hayrandır. Kasabanın kendini beğenmiş yakışıklısı Gaston, sürekli Güzel’in peşindedir ama Belle ona yüz vermez. Maurice bir yolculuktan dönerken fırtına yüzünden büyük bir şatoya sığınır. Kimseciklerin olmadığı bu şatoda dinlenir ve bahçedeki güllerden birini kızına götürmek için koparır. Bu güller, kötü bir büyü yüzünden canavara dönüşen Çirkin’e (Dan Stevens) aittir ve tüccarın yaptığına öfkelenerek onu bir zindana kapatır. Babasını kurtarmak için Güzel kendini feda ederek Çirkin’in esiri olmayı kabul eder. Bu şatodaki kötü sihri sadece gerçek aşk bozabilir. 1992 yapımı bu Disney filmi klasikler arasına girmeyi başarmış ve çocuklara sevginin, farklılıkların kötü bir şey olmadığının, farklılıkların hoşgörü ile karşılanması gerektiğinin önemi anlatır.

The Lego Movie (2014)

Lego figürü olan Emment, sıradan ve kurallarını aynen yerine getiren biri olmasına rağmen dünyayı kurtaran kişi olarak görülür. Bu nedenle artık dünyayı kurtarmak için kendi ekibini oluşturmak ve dünyayı kurtarmak zorunda kalır.

Oz Büyücüsü (1939)

1939 yılında çekilmiş olan Oz Büyücüsü hala oldukça ilgi çekici ve eğlenceli görünen bir çocuk filmi. Akrabalarıyla sakin bir yerde yaşayan Dorothy’nin hayal dünyasını konu alan film bizleri cadılar, konuşan hayvanlar ve daha birçok gizemli karakterle tanıştırır.

Alice Harikalar Diyarında (2010)

Çok derin bir kuyudan düşen Alice, harikalar diyarına yolculuk etmesiyle başlayan film hikayesini çok iyi bildiğimiz masal, büyüleyici ve gizemli karakterlerle dolu bir filme dönüşmüş. Hem en iyi çocuk animasyon filmleri arasında yer alan bir çizgi filmi bulunan hem de sinemaya uyarlanan Alice Harikalar Diyarında görenleri yeniden büyülüyor.