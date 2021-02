Gelmiş Geçmiş En İyi Fantastik Filmler 2021

İzlerken kendinizi masalsı bir dünyanın içerisinde hissedebileceğiniz görsel efektlerle zenginleştirilmiş gerek kurgusu, gerek senaryosuyla sizin için en iyi fantastik filmleri derkedik.

1. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2019) – IMDb 8.9

Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehdite karşı güçlerini birleştirmek zorunda kalan süper kahramanların verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Kaptan Amerika ve Iron Man’in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlar kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Beklenmedik bir şekilde dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan “sonsuzluk taşlarının” peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehditi oluşturmaktadır. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanların elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır.

2. The Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi – IMDb 8.8

J.R.R. Tolkien’in kitaplarından uyarlanan The Lord of the Rings üçlemesinin fantastik bir kurgusu olmasının yanısıra sürükleyiciliği olan bu film, Orta Dünya’ya kötü şans getiren yüzükten kurtulma mücadelesini konu alıyor. İlk filmde yüzükten kurtulmak için Mordor’a gitmek üzere kurulan Yüzük Kardeşliği anlatılırken ikinci filmde İki Kule’de dağılan kardeşlikten sonra neler yaşandığı anlatılıyor. Serinin son filmi olan Kralın Dönüşü’nde yüzüğün yok edilmesi için yıllardır düşman olan halk gücünü birleştiriyor.

3. Matrix (1999) – IMDb 8.7

Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik. Wachowski Kardeşler’in hem yazıp hem de yönettikleri etkileyici bilim kurgu filmlerinden olan Matrix, başarılı aksiyon filmleri arasına adını yazdırdı. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu filmin karakterleri ve sahneleri de aynı doğrultuda birer efsane haline geldiler.

4. Harry Potter Serisi

Bebekken annesi ve babasını Voldemort’un laneti yüzünden kaybeden Harry Potter, muggle olan teyzesi ve eniştesi tarafından oldukça kötü şartlarda büyütülür. 11 yaşına geldiğinde ise cadılık ve büyücülük okulu olan Hogwarts’tan davet mektubu alınca hayatı değişir ve yeni bir dünyayla tanışır. Sihirli dünyanın tüm güzelliğinin yanında Harry’nin baş etmesi gereken, tüm sihir dünyasının da korkusu olan Voldemort gibi bir düşmanı vardır. Yedi kitap ve sekiz film ile oldukça geniş bir hayran kitlesi olan Harry Potter, fantastik dünyasıyla her yaşa hitap eden bir yapım.

5. P.K. Aamir Khan (2014) – IMDb 8.1

Bollywood’un dahiyane ismi Aamir Khan’ın başrolünde olduğu film, dünyaya gelen insan kılığındaki bir uzaylının onu alacağı araçla irtibatının koparması üzerine başlıyor. Uzaylı PK’in insanlığı detaylarıyla sorguladığı filmde, tanrıdan aşka insanların gündemindeki birçok olayı farklı bir şekilde gösteriyor.

6. Kayıp Balık Nemo (2004) – IMDb 8.1

Animasyon türünün en yaratıcı ürünlerine imza atan Pixar Stüdyoları tarafından yaratılan Kayıp Balık Nemo, Nemo isimli küçük bir balığın başından geçen macerayı konu alır. Nemo içerisinde yaşadığı yere karşı konulamaz bir ilgi ve merak duyar ancak bu büyülü dünyanın güzellikleri olduğu kadar tehlikeleri de çoktur ve bu tehlikelerden Nemo’yu korumak isteyen babası çocuğunu büyük bir titizlikle sakınır. Ancak bir gün aniden ortadan kaybolan Nemo’nun başına türlü talihsizlikler gelecek, babası da ardından tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.

7. Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (2003) – IMDb 8.0

Hafif üçkağıtçı fakat bir o kadar da sevimli Kaptan Jack Sparrow’un (Johnny Depp) korsanlık yaşamı, düşmanı kurnaz Kaptan Barbossa’nın (Geoffrey Rush), gemisi Siyah İnci’yi çalmasıyla altüst olur. Aynı zamanda yetmezmiş gibi Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasına saldırır ve belediye başkanının biricik kızı Elizabeth’i (Keira Knightley) kaçırır. Kızı kurtarmak ve Siyah İnci’yi onlardan almak amacıyla Elizabeth’in çocukluk arkadaşı Will (Orlando Bloom) ve Jack güçlerini birleştirirler. Lanetli bir hazinenin Barbossa’nın kaderini nasıl değiştirdiği ve onu ve mürettebatını nasıl sonsuza kadar ölümsüz olarak yaşamaya mahkum ettiğini Will bilmemektedir.

8. Pi’nin Yaşamı – (2012) IMDb 7.9

Hindistan’daki hayvanat bahçelerini daha iyi yaşam şartları için Kanada’ya taşımaya hazırlanan aile, tüm hayvanları da yanına alarak deniz yolculuğuna çıkarlar. Okyanusta çıkan fırtınayla gemileri su almaya başlar. Ailenin erkek çocuğu Pi, filikaya binerek kendini kurtarır. Kazadan kurtulan Bengal kaplanıyla birlikte filikada kurtarılmayı bekleyen Pi, aynı zamanda da kaplana yem olmamaya çalışır. İnsan hayatının içerisindeki çelişkilere farklı bir açıdan yaklaşan film sonunda izleyicileri fazlasıyla şaşırtıyor.

9. Avatar – (2009) IMDb 7.8

James Cameron imzalı fantastik film gerçek üstü gezegen olan Pandora’da geçiyor. Yarı-felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na’vi halkının arasına gönderilir. Askeri bir şirket uzaktaki bu gezegeni ve barındırdığı kaynaklaro incelemek üzere Avatar adlı bir program meydana getirir. Na’vi ırkını incelemek için onların kılığına giren Jake, Pandora’nın ve kazandığı güçlerinin büyüsüne öyle kapılır ki katıldığı programın aksine hareket etmeye başlar.

10. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012) – IMDb 7.8

Bilbo Baggins’in geçmişte ejderha Smaug tarafından ele geçirilen kayıp Cüce Erebor Krallığı’nı geri alabilmek için çıktığı epik yolculuğu anlatıyor. Büyücü Gri Gandalf tarafından aniden kapısı çalınan Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin Oakensheild’in liderliğindeki on üç cücenin arasında bulur. Yolculukları onları Yaban yerlere sürükler, Goblin ve Orklarla, Dev Örümceklerle, Kurtlarla, Şekil Değiştirenlerle ve Büyücülerle dolu tehlikeli topraklardan geçmek zorundadırlar. Hedefleri Doğuda ve Yalnız Dağ’ın çorak topraklarında bulunduğu için, önce goblin tünellerinden geçmek zorunda kalırlar. Bilbo bu tünellerde hayatını sonsuza dek değiştiren bir yaratık Gollum’la tanışır.

11. Hayalet Avcıları (1984) – IMDb 7.8

Film tuhaf üç bilim adamının New York’daki bir üniversitede gizli çalışmalar yaptıkları yerlerinden kovulmasıyla başlar. Yeni bir işe girişerek adlarını Hayalet Avcıları koyan bilim adamları eski bir itfaiye binasında zorluk çıkartan hayaletleri, ruhları ve hortlakları kapana kıstırmak için ‘Ghostbusters’ adında bir dükkan açarlar. Şehirde tanımsız şeytani bir varlık ortaya çıkar ve Hayalet Avcıları Büyük Elma’yı kurtarmakla görevlidirler.

12. Beterböcek (1988) – IMDb 7.5

Barbara ve Adam yeni evlenmişlerdir ve birbirlerine deliler gibi aşıklardır. Bir gün bir araba kazasında hayatlarını kaybederler. Bir anda kendilerini New England’daki evlerinde hayalet olarak bulurlar. Ölümleri üzerine ev satılır ve bu eve sahip olan yeni aile oldukça sinir bozucu şahsiyetlerdir. Özellikle buhranlı bir kişi olan küçük kızları Lydia, hayalet ikilinin sinirlerini fazlasıyla zorlar. Barbara ve Adam evlerine gelen aileyi korkutup kaçırmaya karar verirler ancak yeterince korkutucu görünmezler. Yardım istedikleri Beetlejuice, onları istediklerine isteyeceklerine yardıma pişman edecektir.

13. Fantastic Beasts and Where to Find Them, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (2016) – IMDb 7.3

Harry Potter filmlerinin devamı niteliğinde sayılan Fantastic Beasts and Where to Find Them, J.K. Rowling’in aynı isimli kitabından ilham alınarak senaryolaştırılmış. Fantastik canavarlara ilgili olan Newt Scamander’ın (Eddie Redmayne) yeni araştırmalar için New York’a gelişi ile başlayan film, büyücülük dünyasını karıştıran olaylarla ele alıyor. Fantastic Beasts’in ikinci filmi The Crimes of Grindelwald’e ise Johnny Depp ve Jude Law da bizleri karşılayan önemli isimler arasında yer alıyor.

14. Güzel ve Çirkin (2017) – IMDb 7.1

Maurice (Kevin Kline) Fransa’daki bir kasabada, küçük bir evde üç kızıyla yaşamaktadır. Bencil kardeşlerinin aksine Belle (Güzel) iyi niyetli, zeki ve kitaplara meraklıdır. Tüm kasaba Belle’ya (Emma Watson) hayrandır. Fakat Belle’nin aklında evlilikten çok daha önemli şeyler vardır. Kasabanın kendini beğenmiş yakışıklısı Gaston, sürekli Güzel’in peşindedir ama Belle ona yüz vermez. Maurice bir yolculuktan dönerken fırtına yüzünden büyük bir şatoya sığınır. Kimseciklerin olmadığı bu şatoda dinlenir ve bahçedeki güllerden birini kızına götürmek için koparır. Bu güller, kötü bir büyü yüzünden canavara dönüşen Çirkin’e (Dan Stevens) aittir ve tüccarın yaptığına öfkelenerek onu bir zindana kapatır. Babasını kurtarmak için Güzel kendini feda ederek Çirkin’in esiri olmayı kabul eder. Bu şatodaki kötü sihri sadece gerçek aşk bozabilir.

15. Malefiz (2014) – IMDb 7.0

Görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadın olan Maleficent, barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için sakin bir hayata sahiptir. Ta ki bir gün insanlardan oluşan istilacı bir ordu gelip, toprakların uyumunu tehdit edene kadar. Maleficent, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrar ve bu yüzden o saf kalbi taşa dönüşür. İntikam hırsıyla dolan Maleficent, insanların kralıyla destansı bir savaş verir ve sonuç olarak yenidoğan çocuğu Aurora’yı lanetler. Çocuk büyüdükçe Maleficent, Aurora’nın krallıkta başarıyı ve Maleficent’ın gerçek mutluluğunu sağlayacak anahtar olduğunun farkına varır.

16. Aladdin (2019) – IMDb 7.0

Klasik masaldan uyarlanan Guy Ritchie filmi uçan halı, sihirli lamba oldukça fazla oryantal doku etrafında şekilleniyor. Parasızlık yüzünden hırsızlık yaparak yaşamaya çalışan Aladdin’in hayatı karşısına Prenses Yasemin ve pazardan aldığı lamba ile değişir. Lambadan beklenmedik bir şekilde çıkan cin, Aladdin’in üç dilek dilemesini ister. Aladdin’in lambanın cini sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan’ın danışmanı Jafar’ın hem Aladdin hem de lamba için kendi planları olduğudur.

17. Labirent: Ölümcül Kaçış (2014) – IMDb 6.8

Bir grup genç, kendilerini farklı zamanlarda aynı labirentin ortasında bulurlar. Nasıl geldiklerini hatırlamayan, hafızaları silinmiş gençleri, labirentin kapılarının açılmasıyla çok daha başka mistik olaylar beklemektedir. Tehlikelerden korunmaya çalışırken bir yandan da labirentten çıkmaya çalışan bu gençleri hoş olmayan sürprizler beklemektedir.

18. Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (2017) – IMDb 6.7

Arthur daha küçük bir çocukken babası öldürülür ve tahta amcası Vortigern geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

19. Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları (2016) – IMDb 6.7

Filmin başrol oyuncularından Jake’in çok sevdiği büyükbabası onu terk ettiğinde başka bir zamana ve dünyaya götürecek bir ipucu bırakır. Bu ipucu onu sihirli bir diyar olan Bayan Peregrine’nin evi olarak da bilinen tuhaf yere yönlendiriyor. Ancak gizem ve tehlike, orada yaşayanları tanıdıkça, onların özel güçlerini ve düşmanlarını öğrendikçe derinleşiyor. Sonunda Jake aslında kendi “tuhaflığının” yeni arkadaşlarını kurtarabileceğini farkediyor.

20. Charlie’nin Çikolata Fabrikası (2005) – IMDb 6.6

Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka’nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie’dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie’nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka’nın hayal alemine çekecektir. Sonsuz eğlence ve biraz da gizem dolu fabrikaya hazır olun.