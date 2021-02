Gelmiş Geçmiş En İyi Macera Filmleri 2021

İzlerken tehlikelerle dolu, soluk soluğa kalacağınız serüvenli bir yaşam sizleri bekliyor. Kahramanların bol olduğu bu türde sizler için 15 macera filmi derledik. Hadi gelin birlikte göz atalım.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) – IMDb 8.9

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Tek Yüzük’ün yok edilmesi için verilen mücadeleyi ele alıyor. Sauron’un orduları genişledikçe genişlemektedir. Frodo ve onun can dostu Sam, korku dolu bir yolculuğun ortasında, korkunç Mordor’a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük ortadan kaldırılmalı ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları, karanlık güçlerin karşısında geçmişteki düşmanlıklarını bırakıp bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir Hobbit’in eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar. Orta Dünya’nın kaderi belli olmak üzeredir. Ancak Tek Yüzük’ü sahiplenmek, kimi zaman taşıyanına daha cazip gelmektedir.

Inception 2010 – IMDb 8.8

Çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb’un uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir kimlik kazandırmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur.

Interstellar (2014) – IMDb 8.6

Yıldızlararası’nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir. Gayesi çocuklarına güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekası olduğu ortaya çıkar. Geçmişte bıraktığı biliminsanı kariyerini özleyen Cooper’un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir.

Joker (2019) – IMDb 8.4

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in hayatını anlatıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın arkadaşı olan annesi onu Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur’un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine sebep olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

The Avengers (2012) – IMDb 8.0

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en ‘süper’ kahramanlardan oluşan bir ekip kurmaya hazırlanmasını konu alır.

Dunkirk (2017) – IMDb 7.9

Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Nazi Almanyası’nın net bir üstünlüğü vardır. Mayıs 1940’ta İngiltere, Kanada, Fransa ve Belçika’ya ait müttefik ordularından 400 bin asker, Fransa’nın İngiltere’ye çok yakın Dunkerque (Dunkirk) bölgesinde Alman Ordusu tarafından karadan tamamen kuşatılmıştır. Almanlar bu askerleri hava bombardımanlarıyla yok etmeyi planlarken, İngiliz Başbakanı Churchill’in yönlendirmesiyle askerleri kurtarabilmek için çok tehlikeli ve savaşın gelişimi açısından hayati önemde bir tahliye operasyonu başlatılır.

Iron Man (2008) – IMDb 7.9

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da ise yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralar alır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir kıyafet yapar. Bunu yapmaktaki amacısındaki amaç kaçış yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

Deadpool (2018) – IMDb 7.7

Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirirken bir yandan da gündelik hayatını yaşamaya devam eder. Kız arkadaşı Vanessa’yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool’un düzeni, gelecekten gelen Cable’ın ortaya çıkışıyla altüst olur. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable’ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool’la birlikte büyük bir maceraya atılır.

Sherlock Holmes (2009) – IMDb 7.6

Holmes ve cesur ortağı Watson, birbirinden tehlikeli maceralara dalarlar. Dövüş tekniklerini ve zekasını bir silah gibi kullanan Holmes, bu serüvende ülkesini tahrip edebilecek ölümcül bir komployu aydınlatmak için yeni bir düşman ile savaşmak zorunda kalır. Robert Downey Jr. , efsanevi dedektif Sherlock Holmes’ü daha önce benzeri görülmemiş bir yorumla canlandırıyor. Jude Law ise doktor ve bir savaş gazisi olan, Holmes’ün kadim dostu, güvenilir çalışma arkadaşı Watson rolünde karşımıza çıkıyor.

The Hunger Games: Catching Fire (Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak) – (2013) IMDb 7.5

Katniss Everdeen’in Peeta Mellark ile birlikte 74. Geleneksel Açlık Oyunları’nı kazanmalarıyla birlikte güvenli bir şekilde eve dönmeleriyle başlıyor. Kazanmak, geriye dönüp ailelerini ve yakın arkadaşlarını bırakmaları ve Zafer Turu’nu gerçekleştirmeleri anlamına geliyor. Katniss’in bir isyanın patlamak üzere olduğunu hissetmesinin yansıra; Capitol, Başkan Snow 75. Geleneksel Açlık Oyunları’nı (Çeyrek Asır Oyunları) hazırlarken halen kontrolü elde tutuyor – fakat bu oyun, Panem’i sonsuza dek değiştirecek bir oyun.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları) – (2018) IMDb 7.1

Newt Scamander’ın da yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi (MACUSA) tarafından yakalanan karanlık büyücü Gellert Grindelwald kaçmayı başarmış ve kendine, gerçek niyetinden habersiz olan müritler toplamaya başlamıştır. Karanlık büyücünün sihir dünyasından ayrı olan tüm canlıların hepsine hükmedecek safkan büyücüler yetiştirme planı, dünya için büyük bir tehlike yaratır. Karanlık büyücünün planlarını yerle bir etmek isteyen profesör Albus Dumbledore eski öğrencisi Newt Scamander’dan yardım talebinde bulunur. Gelecekteki tehlikenin farkında olmayan Newt, gerçek dostluklar ve aile bağları konusunda bile sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola girecektir. Sihirli ya da değil, tüm insanların kaderi ona bağlıdır.

Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi) – (2018) IMDb 7.0

Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi’ra da bu macerada Han Solo’ya eşlik ediyorlar.

Hızlı ve Öfkeli Serisi

Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımayan otomobil yarışları düzenleyen bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto’nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmeye başlarlar. Polise göre Toretto’yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suçüstü yakalamaktır. Bunun için genç dedektif Brian O’Conner görevlendirilir ve Brian Earl Spilner adıyla çeteye dahil olur. Başta her şey umulduğu gibi gitsede genç dedektif O’Conner, Dominic’in güzel ve çekici kız kardeşi Mia’ya aşık olunca işler bir anda değişir.

Maze Runner: The Death Cure (Labirent: Son İsyan) – (2018) IMDb 6.3

Filmin uyarlandığı Labirent: Son İsyan kitabının son bölümünde Thomas elindeki her şeyini, Kayranlı dostlarını, hayatını, anılarını kaybeder. Son bir testin ardından deney tamamlanır ve Thomas, İsyan Organizasyonunun kendisine söylediklerine itaat etmemeye başlar. Çünkü onların söylediklerinden çok daha fazlasını hatırlar. Thomas labirenti yenip, Alev Deneyini geçer ve arkadaşlarını kurtarmak için akıl almaz bir mücadeleye kalkışır.

Buz Devri

Serinin ilk filminde Buz Çağının başlaması ile birlikte sıcak bölgelere doğru göç eden hayvanların yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Ice Age: The Meltdown, filmindeyse Buz Çağı sona erer ve buz tutmuş yerler erimeye başlar. Güneye göç eden hayvanlar için artık her yer birer tehlikelidir.

Serinin üçüncü filmi olan Ice Age: Dawn of the Diosaurs’da, dinozorlar ortaya çıkar ve kahramanlarımız kendilerini bir kez daha tehlikeli bir maceranın içinde bulurlar.

Ice Age: Continental Drift’te, bir gemi yapan Soto ve arkadaşları hem zorlu hava şartlarına hem de korsanlara karşı mücadele ediyor.

Buz Devri: Büyük Çarpışma’da ise kazara uzaya ışınlanan kahramanlarımızın yaşadığı maceralar bizlere sunuluyor.