General Mobile 5 Plus Özellikleri

General Mobile 4G modeliye beraber Android One platformunda önemli bir başarının altına imzasını atan General Mobile, yeni 5.5 inçlik General Mobile 5 Plus modelini Barcelona’da tanıtmaya hazırlanıyor.

Android One platformunda en çok satışı gerçekleştiren telefonu olmayı başaran General Mobile 4G ile yakalanan başarıyı tekrarlamayı hedefleyen General Mobile, yeni telefonunun tanıtımı için gün sayıyor.

Mobile World Congress(MWC) etkinliğinde tanıtılacak olan cihazın özellikleriyle ilgili bilinenleri paylaşacağız.

General Mobile’dan alınan bilgilere göre Türkiye akıllı telefon pazarına yeni bir fiyat/performans cihazı geldiği söylenebilir.

General Mobile 5 Plus Teknik Özellikleri

5.5 inç IPS panele sahip bir ekranı kullanacak olan GM 5 Plus, Full HD çözünürlüğü kullanıcılarına sunacak. Cihazın piksel yoğunluğu da 401 ppi olacak. Elbette 4.5G ile uyumlu olarak çalışacak olan GM 5 Plus, sadece uyumlu olmakla kalmıyor ve birçok telefona göre daha hızlı bağlantı hızlarına sahip olan Cat 7 modemi içerisinde bulunduruyor. Cihazda Qualcomm’un 8 çekirdekli Snapdragon 617 işlemcisi yer alacak.

General Mobile 5 Plus Fiyatı

Fiyat konusunda net bir bilgi vermeyen General Mobile, sunduğu bu güzel özelliklere kıyasla düşük bir fiyat ile satışa çıkması bekleniyor.

General Mobile 4G ile yakaladığı fiyat/performans çizgisinin General Mobile 5 Plus’ta da devam edeceğini düşünüyoruz. Bu cihazın yanında Android One 2 modeli de satışa sunulacak.