Android akıllı telefonlarda yeni bir dönem başlıyor. Amiral gemisi serilerinden başlayarak birçok akıllı telefon modelinin Android Oreo güncellemeleri almaya başladığını görüyoruz. Sony’nin yayınladığı güncelleme, ardından Nokia tarafından yayınlanan güncellemeler ve hemen sonrasında gelen Huawei güncelleme haberleri derken son olarak General Mobile GM 6 için Android Oreo güncellemesinin haberi verildi. Birkaç ay kadar önce beta süreci başlayan güncellemenin ise bugün itibariyle tamamen yayınlandığı açıklandı. Yeni güncellemenin açıklanmasının ardından General Mobile GM 6 akıllı telefonlarında nelerin değiştiği konusunda da merak edilen sorular cevap bulmuş oldu.

General Mobile GM 6 Android Oreo İle Neler Gelecek?

Yeni güncelleme sonrasında General Mobile GM 6 telefon kullanıcılarına birçok sürpriz haber verildi. Bunlardan ilki yeni arayüz tasarımları oldu. Mini özelleştirmeler ve markanın bizzat yaptığı düzenlemeleri gördüğümüz güncelleme, tüm Android Oreo özelliklerini de kullanıma açmış oldu. Yeni güncellemeyle beraber gelecek ana Android Oreo özelliklerinden bahsedelim.

Yeni Emoji Destekleri

Tüm güncelleme alan cihazlarda olduğu gibi General Mobile GM 6 serisine de ilk gelen değişiklik yeni emoji destekleri oldu. Yaklaşık olarak 70’e yakın yeni emoji ifadesinin telefonlara eklendiğini belirtelim. Çok daha ilgi çeken yeni emojilerin yanı sıra eski emojilerde de bir düzenleme uygulandığını eklemiş olalım. Yani genel olarak emoji kısmında iyileştirme olduğundan söz etmek yanlış olmaz.

Yeni Pil Kullanım Durumları

Android Oreo işletim sisteminin getirdiği en büyük yeniliklerden biri pil tüketimi oldu. Android Oreo tanıtımı sonrasında gördüğümüz aktif pil kullanımı, artık GM 6 serisi içinde geçerli olacak. Yeni aktif kullanım sayesinde sunulacak olan fark arka plan uygulamalarının sınırlandırılması olacak.

Kullanıcıların pil tüketimine göre arka plan uygulamalarına sınırlandırma getiren sistem, bu şekilde arka plan uygulamalarının pil tüketiminin de önüne geçmiş olacak. Eski Android sürümlerine göre bu şekilde en az %20 oranında tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Tabii ki denemeleri görmek gerekecek. GM 6 için bu sistem ne kadar etkili olacak?

Bildirimi Ertele Özelliği

Gelelim bir başka özelliğe. Yine farklı özelliklerden biri olarak dikkat çeken bildirim erteleme sayesinde tam olarak gelen bildirimleri erteleme şansını elde etmiş oluyorsunuz. Sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere gelen tüm bildirimleri sadece sağa doğru kaydırıp seçili süre boyunca ertelemek mümkün olacak.

Yapılan erteleme sonrasında belirlediğiniz sürenin tamamlanmasından sonra bildirimin tekrar geldiğini göreceğiz. Bu şekilde toplantı gibi etkinliklerde çok daha aktif ve başarılı bir kullanım elde edilecek.

Resim İçinde Resim ve Bölünmüş Ekran

Diğer değişiklikler yine Android Oreo’nun sevilen değişiklikleri arasında yer alan özelliklerden ikisi. İlk özellik resim içerisinde resim özelliği. Bu özellik sayesinde iki farklı görevi yapmak mümkün oluyor. Diyelim ki video izliyorsunuz. Bu videoyu küçültüp ekranın bir bölümüne eklemeniz ve arka planda tüm işlerinizi düzenlemeni mümkün. Bunun dışında iki uygulamayı aynı anda bölünmüş uygulama sistemiyle kullanmanızı sağlayacak olan düzenlemelerde yapıldı. General Mobile GM 6 tüm bu özelliklerle bir hayli zenginleştirilmiş oldu.

Bu özellikler sadece Android Oreo ile gelen ana güncellemeler olarak gösterilebilir. Bunun dışında tüm yeni özelliklerinde akıllı telefonlara eklendiğini belirtelim. Ayar menüsü düzenlemesi, menü düzenlemesi, otomatik doldurma, yeni tasarım gibi daha birçok yenilik daha telefonlara güncellemeyle beraber gelmiş oldu.

Yeni güncellemenin OTA üzerinden dağıtılmış olduğunu da ekleyelim. Güncellemeyi doğrudan telefonunuz üzerinden yazılım güncelleme alanından yapabiliyorsunuz.