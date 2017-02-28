General Mobile GM 6 Tanıtıldı! Tüm Özellikler ve Satış Fiyatı

Akıllı telefonları için en önemli etkinliklerden biri olan MWC 2017 etkinliğinde merakla beklenen yeni seri akıllı telefonlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada yeni seri akıllı telefon modelleri içerisinde merakla beklenen serilerden birisi de General Mobile GM 6 serisi olmuştu. Android One programına üye olması nedeniyle daha çok önem verilen bir telefon olarak karşımıza çıkan serinin tanıtılması ile beraber tüm özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

General Mobile GM 6 Fiyat Performans Serisi Geliyor

General Mobile GM 6 akıllı telefonlarının öncelikle fiyat performans ürünlerinden biri olacağını söyleyerek başlayalım. İçerisinde kullanılan sistem ile beraber şimdiden beğeni toplayacağı düşünülen yeni seri akıllı telefonların özelliklerine geçelim.

General Mobile GM 6 Tasarımı

Alışılagelmiş olan General Mobile GM serisi tasarımını çok fazla değiştirmeyen markanın tasarım konusunda dikkat çeken birkaç detayı bulunuyor. Ön kısımda parmak izi okuyucuları bulunan akıllı telefonun arka kısmında ise genel kapak yapısında değişiklikler yok. Arka kapak orta kısımda ise karşımıza bir ortalanmış kamera karşımıza çıkıyor.

Renk Seçenekleri: Beyaz ile altın çerçeve, Altın, Pembe, Siyah

Telefonun Boyutları: 144 mm boy, 71.3 mm en ve 8.6 mm kalınlık toplam ağırlık ise 150 gram

General Mobile GM 6 Ekran Özellikleri

Tanıtımla beraber beklendiği gibi fiyat performans odaklı bir akıllı telefon olduğu ortaya çıkan yeni akıllı telefonun ekran kısmında 5 inç tercihi yapılmış. 5 inç ekranına ek olarak 720p ekran çözünürlüğü sunan modelin piksel yoğunluk değeri ise 294 PPI değeri olarak geliyor.

Ekran teknolojisi konusunda da IPS LCD seçimi yapılmasına karşın son seri akıllı telefonlarda çok sık görmeye başladığımız yeni Gorilla Glass çizilmeye karşı korumalı camlarda dikkat çekiyor. Bunun dışında ekranların son olarak Insell IPS panellerle beraber geldiğini de belirtelim. Genel olarak bu değerlerle beraber markanın dediğimiz gibi fiyat performans ürünlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

General Mobile GM 6 Teknik Özellikleri

Teknik özellikler konusunda yeni seride MediaTek MT6737T serisi işlemcilere yer verildi. Toplamda 4 çekirdek olan işlemcilerle beraber 1.5 GHz hız değeri sunan akıllı telefonun yine ARMv8-A 64 bit mimari ile beraber geldiğini de belirtelim. Grafik birimi konusunda Mali-T720 MP2 kullanımı yapan akıllı telefonların Ram bellek miktarı ise tanıtımda 3 GB olarak açıklandı. İçerisinde yer alan hafıza miktarı olarak ise 32 GB depolama birimi ile dikkat çeken seri yine yükseltilebilir hafıza ile geliyor.

General Mobile GM 6 Kamera

Çok yüksek bir kamera teknolojisi karşımıza çıkmadı. 13 MP arka kamera HDR modlarına sahip otomatik odaklama gibi ayrıcalıklı olan bu kameraya ek olarak ise 8 MP ön kamerada dikkat çeken diğer bir detay. Çekim modu olarak birçok standart teknolojiye sahip olan kameraların çekim çözünürlüğü ise Full HD olarak karşımıza çıkıyor.

General Mobile GM 6 İşletim Sistemi ve Pilleri

Bu serinin en çok merak edilen yönü işletim sistemiydi. Çünkü telefonun Android One serisine dahil olduğunu biliyoruz. Beklendiği gibi tanıtımda da yeni telefonun Android Nougat ile beraber geldiğini belirtelim. Bunun dışında pil konusunda ise hızlı şarj desteği bulunan 3000 mAh kapasitesi dikkat çekiyor. Hızlı şarj teknolojisi ise USB Type C bağlantısı ile sağlanıyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çıkış Tarihi konusunda yeni serinin 2017 yılının ikinci çeyreğinde çıkış yapacağı belirtildi. Fiyat konusunda ise net bilgi henüz açıklanmış değil ama telefonun fiyatının çok yüksek olması beklenmiyor.