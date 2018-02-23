MWC 2018 etkinliği için çok kısa bir süre kaldı. Etkinlik için bu kadar kısa süre kalması, etkinlik ile ilgili detayların da hızla ortaya çıkmaya başlamasına neden oldu. Bu noktada son olarak Google’ın yaptığı açıklamayı gördük. Android Go kullanan ilk akıllı telefonun MWC 2018 etkinliğinde geleceğini duyurmuştu. Google tarafından yapılan bu duyurunun detayları hakkında gün içerisinde bir haber paylaşmıştık. Tüm bu açıklamaların hemen ardından ise beklenen haber geldi. MWC 2018 etkinliğinde ortaya çıkacağı belirtilen General Mobile GM 8 Go akıllı telefonları görüntülendi.

General Mobile GM 8 Go Telefonları Geliyor

Google’ın açıklamasının hemen arkasından çalışır halde görselleri ortaya çıkan General Mobile GM 8 Go akıllı telefonlarının, özellikleri kısmında da bazı detaylar paylaşılmış oldu. Öncelikle şunu belirtelim ki giriş seviyesi bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya olacağız. Zaten Android Go işletim sisteminin artısını da burada göreceğiz.

Yine Android One programına dahil olan telefonun, sürekli olarak güncelleme almasının sağlanması, giriş seviyesi akıllı telefonlarda da güncel Android sürümlerinin kullanılmasını sağlamış olacak. Yeni açıklanan görsellere ve özelliklere baktığımız zaman ise fiyatı aşağı çekecek detaylar görüyoruz.

5.03 inçlik bir ekrana sahip olacak olan akıllı telefonların 18:9 ekran formatına sahip olacağı ve 320 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca bu modellerin HD çözünürlük değeri sunması bekleniyor. İşlemci kısmında ise MediaTek tercihinin yapıldığı açıklandı. MediaTek MT6739 işlemcilerini kullanacak olan seri 1 GB RAM bellek miktarına sahip olacak.

13 MP değerinde arka kamerası ve 5 MP değerinde de ön kamerası bulunması beklenen akıllı telefonların 3500 mAh değerinde de bataryasının olması bekleniyor. Muhtemelen fiyatı oldukça uygun olacak olan akıllı telefonların tanıtımını için birkaç gün daha beklememiz gerekecek. Fakat bu bilgilere bakacak olursak General Mobile GM 8 Go modeli, ülkemizde en çok satılan akıllı telefonlar arasında yer alacak. En azından uygun fiyat ve Android Go artısının oldukça fazla olması bekleniyor.