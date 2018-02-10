Özellikle uygun fiyatlı serileriyle beraber ülkemizde en sık tercih edilen akıllı telefon markası General Mobile, özellikle Android One desteği sonrasında akıllı telefon satışlarını bir hayli arttırdı. Bir yandan yeni Android güncellemeleriyle gelen markanı, bir yandan ise sevilen akıllı telefon modellerini yenilemeye devam ettiğini de görüyoruz. Bu noktada yeni modellerden birisi de General Mobile GM 8 serisi oldu.

Kısa süre önce tanıtımı yapılan akıllı telefonlar yine Android One projesine dahil olan bir seri olarak çıkışını yapacak. Peki, telefonun özellikleri neler? Fiyatlar belli mi?

General Mobile GM 8 Tasarımı

Teknik özelliklerden önce General Mobile GM 8 serisinin tasarım detaylarını ele alalım. Biraz daha ince bir seri olan General Mobile GM 8, 154.2 X 72.7 X 7.96 mm boyutlarına sahip. Telefonun ön kısmında geniş bir ekran bölümüne yer verildiğini ancak çerçevesiz bir ekran sunulmadığını görüyoruz.

General Mobile GM 8 modelinin arka kısmında ise ortalanmış arka kamera ve geniş kameranın hemen altında da bir parmak izi sensörünün yer aldığını görüyoruz. Ön kısımda parmak izi sensörlerinin bulunmaması nedeniyle bu kısımda Home tuşu benzeri bir fiziksel tuş kullanımına da yer verilmemiş.

Toplamda 152 gram ağırlığa sahip olan seri, şık kabul edebileceğimiz akıllı telefon modellerinden bir tanesi. Tasarımın hemen ardından teknik özelliklere geçelim.

General Mobile GM 8 Ekran Özellikleri

Orta segment modeller içerisinde çok sık görmediğimiz geniş ekran formatını destekleyen akıllı telefonların 18:9 ekran oranıyla beraber gelmesi, en büyük artılarının arasında. Ekran boyutu için belirlenen rakam ise 5.7 inç olarak açıklandı.

Geniş ekran formatını destekleyen ve ekran boyutu da yeterli olan General Mobile GM 8, çözünürlük kısmında ise 1440 X 720 çözünürlük sunuyor. 2.5D Gorilla Glass camları bulunan İncell ekranların da genel performans konusunda oldukça başarılı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

General Mobile GM 8 Teknik Özellikler

Gelelim teknik kısma. Yeni modelde Snapdragon serisi işlemcilere yer verilmiş. Snapdragon 435 serisi işlemciler kullanan telefon, 8 çekirdekle beraber 1.4 GHz hız değerine ulaşabiliyor. İşlemcilerin beraberinde gelen RAM bellek miktarı konusunda ise iki farklı seçim şansı var. 4 GB RAM bellek miktarı kullanan bir model ve 3 GB RAM bellek miktarına sahip olan ikinci bir model var. Depolama birimleri de 64 GB ve 32 GB olarak değişiyor. Burada seçim kullanıcılara bırakılmış.

Dahili FM radyo artısıyla beraber gelen General Mobile GM 8 akıllı telefonlarının, kamera kısmında ise 13 MP seçimi yaptığı görülüyor. Ön kısımda 13 MP FF Flaşlı bir selfie kamerası bulunuyor. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise 13 MP Dual Tone Flaş destekli kameraları görüyoruz.

Bluetooth 4.2 desteğine sahip olan ve VoLTE desteğiyle beraber gelen akıllı telefon, Android Oreo işletim sistemi kullanıyor. Burada bir artı noktadan söz etmek gerekiyor. Yeni modelin Android One projesine dahil olduğunu ve güncellemeleri almaya devam edeceğini göreceğiz. Muhtemelen bir sonraki Android sürümünü de ilk alan akıllı telefon modellerinde birisi General Mobile GM 8 serisi olacak.

Tüm bu özellikleriyle beraber yeni akıllı telefonların 3 GB versiyonunun 999 TL olduğunu ve 4 GB versiyonunun ise 1099 TL olduğunu ekleyelim. Bu fiyatlar resmi satış fiyatları. Kampanyalara göre ya da ödeme seçimlerine göre farklı rakamlarla karşılaşabilirsiniz.