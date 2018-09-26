Google’ın Android güncellemeleri düzenli aralıklarla yayınlanıyor. Her ne kadar yeni sürümlerin düzenli olarak yayınlandığını biliyor olsak da Google’ın resmi akıllı telefonları olan Google Pixel ve yine Google markası altında yer alan modeller dışında güncellemelerin yayınlanması bir hayli zaman alıyor.

Geçen sene Android Oreo işletim sisteminde yaşadığımız süreç, şimdi ise Android Pie işletim sisteminde karşımıza çıkmaya başladı. Henüz markalar güncellemeleri veremedi. Buna karşın güncelleme sürecine başlayan markalarda var.

Bunlardan birisi de General Mobile oldu. Çok kısa bir süre önce piyasaya çıkan General Mobile GM 9 Pro modeli için Android 9.0 süreci resmi olarak başladı.

General Mobile GM 9 Pro Beta Güncellemesini Aldı

11 Eylül tarihinde satışa çıkan yeni akıllı telefonların incelemesine ve özelliklerine daha önce yer vermiştik. Google ortaklığı ile güncelleme desteği alan General Mobile GM 9 Pro akıllı telefonlarının Android Pie süreci de başlamış oldu. Yeni akıllı telefonlar için yayınlanan beta ile başlayan güncelleme sürecinin ne zaman yayınlanacağı konusunda kesin bilgi yok.

Google iş birliği ile devam eden güncellemeler olduğu için beta sürecinin çok fazla sürmemesi bekleniyor. Muhtemelen birkaç beta sürecinden sonra General Mobile GM 9 Pro akıllı telefonları için Android 9.0 güncellemesi final sürümü olarak yayınlanacak. Şu an için beta sürecine kayıt olmak isteyen kullanıcıların ise buradan beta kaydı oluşturması gerektiğini belirtelim.

General Mobile GM 9 Pro tercih eden kullanıcıların beta kayıtlarına dahil olması ve yeni sürümü şimdiden kullanması mümkün. Fakat hemen hatırlatalım, bu bir beta serisi. İşletim sistemi sürümünde ciddi hatalar veya performans sorunları olabilir.

Bu nedenle beta sürecine geçmeden önce iyi düşünmelisiniz. Tamamen sorunsuz bir Android Pie serisi istiyorsanız, final sürümünü beklemeniz en doğru seçim olacaktır. Güncelleme konusunda yeni bilgiler geldikçe sitemizden yeni bilgilere yer vereceğiz. Beta süreci hakkında sorularınızı yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.