Android Go projesine dahil olan akıllı telefonların bu seneye damga vurması bekleniyor. Giriş seviyesi akıllı telefon özelliklerine sahip olsa bile, modellerin en son Android güncellemelerini almasını sağlayan yeni programa dahil olan modeller bir yana, bu düzenle piyasaya çıkan akıllı telefonlar olduğunu da söylemek gerekiyor. İşte bu modellerden birisi de General Mobile GM8 Go akıllı telefonları olmuştu. GO projesine dahil olarak tanıtılan yeni akıllı telefon modelinin şu sıralar satışına da başlandı. Hemen General Mobile GM8 Go modelinin fiyatı ve özellikleri konusunda bilgiler verelim.

General Mobile GM8 Go Fiyat ve Özellikleri

General Mobile GM8 Go modelinde çok yüksek özellikler bulmak mümkün değil. Telefonlar 5.5 inç bir ekranla beraber geliyor. 1440 X 720 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranlar, 18:9 ekran oranına sahip ve geniş görüş açısı sunuyor.

Bunun dışında koruma kısmında ise Gorilla Glass 3 camlarına yer veriliyor. Ekran kısmında giriş ve orta segment için yeterli özellikler sunan telefonun, teknik özellikler kısmında ise çok yüksek performans sunan bir sistemle karşılaştığımızı söyleyemeyiz. MediaTek MT6739 işlemcilerini kullanan akıllı telefon 1.5 GHz saat hızına sahip. RAM bellek kısmında ise 1 GB RAM bellek gibi giriş seviyesini bile zorlayacak bir miktar seçilmiş durumda. Depolama alanında da RAM bellek miktarına bağlı olarak 16 GB gibi bir depolama alanı sunulmuş durumda.

Kamera kısmında 13 MP f/2.0 diyafram açıklığı bulunan arka kamerası ve 5 MP f/2.2 ön kamerasıyla gelen General Mobile GM8 Go, 3500 mAh değerinde de batarya sunuyor. İşletim sisteminde Android 8.1 Oreo GO serisi kullanılıyor. Bu özellikleriyle beraber yeni seri akıllı telefonun satış fiyatının ise 799 TL olduğunu ekleyelim. Şu an için satışların başlamış olduğunu da belirtme gerekiyor. GM8 modeline göre 200 TL gibi daha aşağı bir fiyatla satılan telefonu hemen hemen tüm teknoloji mağazalarında bulmak mümkün.