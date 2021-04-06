Genesis, Guiness Rekorlar Kitabına Girdi!

İnsansız hava araçlarının (İHA) çeşitli uygulamalarda kullanımı son yıllarda arttı. Şirketler ve bireyler, insansız gösteriler ve diğer bazı faaliyetler için sayıları giderek artan dronları kullanıyor.

Genesis, otomobil pazarına girişini kutlamak için bir drone şovu sergiledi. Aynı zamanda gökyüzündeki en çok insansız hava aracını sergileyerek Guinness Dünya Rekorunu kırdı.

Hyundai’nin sahip olduğu Genesis markası, 29 Mart 2021’de Şanghay silüeti üzerinde logosunu görsel olarak sergilemek için toplam 3.281 drone kullandı. Eylül 2020’de 3.051 drone ile rekoru kıran Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology’nin rekorunu kırdı.

Özellikle insansız hava araçları, şu anda tarım, güvenlik gözetimi, fotoğrafçılık da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılıyor ve tanıtım açısı da binlerce dronun yer aldığı drone gösterileriyle büyüyor.

Genesis tarafından tutulan, gökyüzündeki en çok insansız hava aracının mevcut rekorunu hedefleyen daha fazla şirket görmeyi umuyoruz. Önümüzdeki aylar Genesis’in drone rekorunun derinliği ortaya çıkacak.