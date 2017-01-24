Ghostek LG G6 Modelinin Su Sızdırmaz Kabını Yayınladı

LG firmasının yeni amiral gemisi G6 modelinin neye benzeyeceğini merak ettiyseniz, akıllı telefon aksesuarı üreticisi Ghostek bize bir önizleme yapmış olabilir. Firma çevrimiçi mağazalarında, henüz duyurulmamış amiral gemisi modeli için su geçirmez bir kabı satışa çıkardı. Eğer bu kabın resimleri doğruysa sürpriz hakikaten bozulacak. Galaxy S8 sızıntısından sonra ikinci kez yayınlamamaları gereken bir şeyi yayınladılar.

Sugeçirmez kutunun içindeki LG G6 fotoğraflarına dayanarak, en son amiral gemisi için “sadeleştirilmiş” ve daha rafine bir tasarımı benimsemişler. Modelin arka kısmında, iki LED flaşlı, iki adet kameranın yanı sıra altında bir parmak izi tarayıcısı da gözükmekte. Ön yüzeyde ise çok az ayrıntı gözükmekte. LG’nin minimalist bir tasarım mı tercih etti yoksa Ghostek nasıl bir tasarım olacağını hayal mi edemedi, o belirsiz.