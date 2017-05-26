Gionee, 3 yeni akıllı telefonu duyurdu: S10, S10B ve S10C

Gionee, yeni üçlü S-line telefonlarını tanıttı. Üst düzey Gionee S10, orta sınıf Gionee S10B ve giriş seviyesi Gionee S10C.

Gionee S10

Gionee S10 aralarından en iyisi. En önemlisi dört kamerası var – iki tanesi önde, diğerleri de arkada. Ana kamera makinelerinde 16MP / 8MP sensörler bulunur ve selfie kameraları 20MP / 8MP kurulumla geliyor. S10’un 2.5″ eğimli camı ile 5.5″ 1080p LCD, 8 çekirdekli işlemci ve 6GB RAM içeren bir MediaTek Helio P25 yonga seti var. Ayrıca içinde dahili 3,450mAh pil var.

Gionee S10B

Gionee S10B, arka tarafında 13MP / 5MP çözünürlükte çift kamerası var – ancak tek bir 16MP selfi kamerası bulunuyor. Aksi takdirde 5.5 ” 1080p LCD ekrana sahip ve Helio P10 yonga seti ve 4GB RAM kullanıyor. Gionee S10B, 3.700mAh bir pil kullanıyor.

Gionee S10C

Ve nihayet, daha mütevazi, teknik özelliklere sahip, Gionee S10C. Tek bir 13MP arka kamera ve 16MP ön yüz kamerası var. MediaTek’i Qualcomm için değiştirirken Adreno 308 GPU ve 4GB RAM ile Snapdragon 427 çipi kullanıyor. Ayrıca Gionee S10C üzerindeki pil 3,100mAh. (en üstteki görüntü S10c’ye aittir)

Her üç akıllı telefonda da Çift SIM veya microSD depolama genişletmesine izin veren hibrid yuvalar var, bunların her ikisinde de parmak izi tarayıcıları var ve üçü de Android 7.0 Nougat‘ın üstünde Amigo OS çalıştırıyor.

Gionee S10, Cherry Gold, Dark Black, Indigo Blue ve Primrose Green renklerde ve yaklaşık 378 $ fiyatla gelecek ve Çin’de 9 Haziran’dan itibaren satışa sunulacak. Gionee S10B de şu an için 9 Haziran’da Çin menşeli ve 320 $ fiyata gelmesi bekleniyor. Gionee S10C en ucuz olanı demiştik ve bugün 181 $ karşılığında satışa çıkıyor.