Gionee A1 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Çinli üretici Gionee, A serisinin yeni bir üyesini tanıttı. A1 lite olarak adlandırılan orta segment akıllı telefon, MediaTek MT6753 yongaseti ile güçlendirilmiş ve 5.3 inçlik bir HD ekrana sahip.

Gionee A1 Lite Özellikleri arasında 32GB dahili hafıza ve 3GB RAM bulunuyor. Telefon 13MP ana kamera ve 20MP ön kameraya sahip. Android 7.0 Nougat‘ı kutudan çıkarıyor (Amigo 4.0 arayüzü ile aşağıda). Büyük, 4,000mAh pil tüm düzene güç sağlıyor.

Akıllı telefon, 18 Haziran tarihinden itibaren ön sipariş vermek üzere hazır olacak. NPR 26.999 (yaklaşık 260 $) fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Başka piyasalarda henüz ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Gelişmeler için bizi takipte kalabilirsiniz.