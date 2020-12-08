Gionee K30 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Gionee az önce Gionee K30 Pro‘yu piyasaya sürdü. Telefonun tüm özellikleri henüz açıklanmadı, ancak aldığımız duyumlar giriş seviyesi bir telefonu işaret ediyor. Şık tasarımıyla göze çarpan Gionee K30 Pro‘ya hep birlikte göz atmaya ne dersiniz ?

Gionee K30 Pro, 720 x 1520 piksel çözünürlüğe ve su damlası stiline sahip çentikli 6,53 inç IPS LCD ekran panelini de beraberinde getiriyor. Ve resmi görüntülere aldanmamalısınız, telefonun ekran altı parmak izi okuyucusu yok (hala UD parmak izi okuyuculu bir LCD çözümü görmedik).

Bunun yerine kameraya gömülü arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı sunuyor. Huawei Mate 30 Pro‘dakine çok benzeyen çıkıntıyı da beraberinde getiren telefon, şık renk seçeneklerine de sahip.

Teknik özelliklere gelecek olursak altı çekirdekli 2GHz işlemcili bir MediaTek işlemciden bahsediliyor. Yani telefonu destekleyen işlemci kesin olarak bilinmiyor. Mevcut belleği 6GB veya 8GB RAM olan telefonda, dahili depolama 128GB hafıza seçeneği bulunuyor.

Arkadaki kameralar 16 megapiksel ana, bilinmeyen bir ultra geniş kamera ve derinlik sensörünün yanında bulunan bir makro lensi de beraberinde getiriyor. Gionee K30 Pro’nun selfie kamerasında 8 8 megapiksel sensör bulunuyor.

4.000 mAh bataryaya sahip telefonda Android 7.1.1 işletim sistemi bulunuyor. Yeni telefonların Android 11’e geçiş yaptığını göz önünde bulundurursak bu sahiden de bir hayal kırıklığı. Telefon mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle alıcısını beklerken 110 dolarlık bir fiyat etiketini de beraberinde getiriyor