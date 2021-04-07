Ana SayfaAkıllı TelefonGionee M3, Helio P60 ve 5.000 mAh Pil ile Tanıtıldı

Gionee M3, Helio P60 ve 5.000 mAh Pil ile Tanıtıldı

Uygun fiyatlı akıllı telefon üreticisi Gionee, en güncel modeli olan M3'ü Helio P60 ve 5.000 mAh Pil ve dörtlü kamera kurulumu ile Tanıtıldı.

Selin Polat

-

0
Gionee M3, Helio P60 ve 5.000 mAh Pil ile Tanıtıldı

Çinli marka Gionee, yerel pazarı için hala yeni telefonlar çıkarıyor ve en son model M3 olarak adlandırılıyor. 6 / 8GB RAM ve 128 / 256GB depolama alanına sahip MediaTek P60 yonga setinden güç alan 6,53 inçlik HD + çözünürlüklü ekranı, 8MP selfie atıcı için su damlası çentiği ile geliyor.

Arka kısımda 16MP ana kamera, 5MP ultra geniş kamerası ve iki adet 2MP modül için sekizgen bir kamera çıkıntısı bulunuyor. Telefon, 18W şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahiptir. Boyutlar 163,2 mm x 75,9 mm x 9,3 mm olarak gelirken, ağırlığı ise 201 gramdır.

Gionee M3, siyah, yeşil, gökyüzü ve gri renklerde mevcuttur. 6 / 128GB modeli için fiyatlandırma yaklaşık 137 $’dan başlıyor. M3’ün Çin dışındaki pazarlara girip girmeyeceği konusunda Gionee’den resmi bir açıklama gelmedi.

Gionee M3
Gionee M3 Sky
Gionee M3
Gionee M3 Green

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakSeekdevice.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2014