Gionee P7 Güncellendi

Gionee, P7 akıllı telefonuna yeni bir güncelleştirme getirmeye başladı. Çinli şirketin resmi Hindistan web sitesinde yayınlanan resmi değişiklik günlüğüne göre güncelleme, ViLTE (Video over LTE) uyumluluğunu getiriyor.

Buna ek olarak, güncelleme, Urduca dil desteği, yeni bir BeautyPlus uygulaması ve askıya alma düğmesini kullanarak favori uygulamalara kolayca erişme imkânı da içeriyor. Bunun dışında, Mood Wallpapers, tema paketleri ve geliştirilmiş GStore güncellendi; UC Browser, Xender, Saavn ve True caller gibi uygulamalar da güncellendi.

Son olarak, güncelleme ayrıca son Android güvenlik yamasını da getiriyor. Daha fazla bilgi aldığınızda sizi güncelleyeceğiz.