Samsung, Apple, Huawei derken ünlü markaların çok sık yeni akıllı telefon modelleri yayınlamaya başladığını görür olduk. Son günlerde ardı ardına yeni modellerini tanıtan akıllı telefon devlerinin, yine bir standart üzerine oturduğunu görüyoruz. Özellikle amiral gemisi akıllı telefonlarda yavaş yavaş bir standart oluşmaya başladı. Bu noktada farklı akıllı telefonlar ise hemen dikkat çekmeyi başarıyor. Amiral gemisi akıllı telefonlardan farklı bir yapıda gelen ve bir hayli dikkat çeken modellerden birisi de Gionee S10 Lite akıllı telefonları. Özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla dikkat çeken modelin detaylarına geçelim.

Gionee S10 Lite Tasarımı

Telefonların tasarım kısmında söz ederek başlamak gerekiyor. Bu modelde çok standartları geçmeyen bir tasarım durumu söz konusu. Arka kısımda iki adet anten çizgisi bulunan akıllı telefonların, arka kamerasında ise köşeye konumlandırılmış olan tek kamera görülüyor. Ön kısma geçtiğimiz zaman ise akıllı telefonların Home tuşuna sahip olduğu ve standart bir ekran oranı sunduğu dikkat çekmekte. Kısacası Gionee S10 Lite modeli tasarım olarak çok üst düzey bir seri değil. Standartların üzerine çıkış yapılmamış.

Gionee S10 Lite Özellikleri Nasıl?

Telefon en dikkat çeken yanı özellikleri. Alışılmış sistemlerden biraz daha farklı bir model görüyoruz. Aynı telefonda çoklu sosyal medya hesapları kullanımına izin veren Clone hesap desteğine sahip olması Gionee S10 Lite için ilk önemli fark gibi gözüküyor. Bunun dışında çift SIM kartı desteği ve aynı şekilde WhatsApp Clone kullanım artısı da epey bir öne çıkacak detaylar arasında görülüyor.

Telefonların sistem özelliklerine doğru ilerlediğimiz zaman ise can alıcı kısımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Giriş seviyesini işaret eden bir akıllı telefon olan Gionee S10 Lite, Snapdragon 427 işlemcilerine sahip. 1.4 GHz hıza çıkan işlemciler, giriş seviyesini yansıtıyor. Ram bellek kısmında ise daha başarılı tercihler göze çarpıyor. İşlemci kısmında giriş seviyesi sunulsa da RAM bellek kısmında 4 GB RAM bellek gibi üst modellerde yer alan bellek sunulmakta.

Gionee S10 Lite Ekran Teknolojisi

Telefonun teknik özellikleri kısmında, fiyat performans dengesini görmekteyiz. Ekran kısmında ise 5.2 inç tercihi yapılmış. Gionee S10 Lite modelinde yer alan 5.2 inç ekran boyutunun, çözünürlük desteğinin ise 720p olması yine fiyat performans değerlerini işaret eden ayrıntılar arasında. Genel yorum, ekran konusunda da yeterli diyebileceğimiz bir telefon ile karşı karşıyayız.

Gionee S10 Lite Kameraları

Gelelim telefonların kamera kısmında. Modelin en farklı yönlerinden birisi de kamera teknolojisi. Ön kamerada özel olarak geliştirilmiş selfie sistemi dikkat çekiyor. Flash desteği bulunan ön kameranın, 16 MP değerinde ve f/2.0 diyafram açıklığında olması, ön kamera konusunda selfie özel serisinin geldiğini göstermekte.

Telefonların arka kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise 13 MP değerinde tek ana kamera görmekteyiz. Köşeye konumlandırılmış olan kameranın, yine f/2.0 diyafram açıklığında olduğunu görmekteyiz. Ekstra olarak yine flaş desteği var.

Android Nougat işletim sistemi, 4G desteği ve radyo desteği gibi desteklerle beraber çıkacak olan telefonların, ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor. Fakat telefonların ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ve telefonların ne kadar fiyatla satışa çıkacağı konusunda da bir bilgi verilmiş değil. Sadece yeni modellerin sistem özellikleri konusunda bu açıklamalar yapılmış durumda. Fiyat performans ürünleri arasında net bir şekilde öne çıkacağı düşünülen telefonların satışa çıkmasından sonra daha detaylı bilgiler paylaşacağız.