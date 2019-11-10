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Gionee’nin Yeni Flip Telefonu: Gionee-A326 Sızdırıldı!

Ağustos ayında batan şirket Gionee'den yeni bir telefon haberi geldi !

Zeynep Gökçen

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Bu yılın Ağustos ayında, iflas etmiş Çinli telefon üreticisi Gionee aniden dirildi. Raporlara göre, şirketin iki büyük hissedarı sıfırdan başlamayı umarak ülke genelinde birçok ilden temsilcilerin katıldığı bir yuvarlak masa topladı. Konferansta ayrıca “altın kalitesi ve dünya” sloganı kullanıldı.

Daha sonra, Gionee’nin resmi web sitesi yeniden çevrimiçi oldu ve 25 Eylül’de K3 piyasaya sürüldü. Akıllı telefon 6.2 inçlik bir ekrana, 8 çekirdekli A53 mimarisine sahip bir MediaTek Helio P23 işlemciye, bir 5000mAh bataryaya ve çift arka kameralara sahipti. Gionee K3, 115 Dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı ile 4 GB / 64 GB‘lık bir varyantta mevcuttu.

Bugün, bir aydan uzun bir sürenin geçmesinin ardında, Gionee Mobile‘ın resmi hesabı yeni bir yazı yayınladı ve başlığa “Klasik flip telefon, ulaşılamaz bir yükseklik” sloganını kullandı. Evet, Gionee yeni bir flip telefon sundu: Gionee A326. Şirket daha sonra, A326‘nın Gionee’yi harika yapan klasiklere geri döndüğünü de ekledi.

Gionee A326, kapaklı tasarım dışında herhangi bir özel özelliği kullanmıyor gibi görünüyor. Alt kısmında tuş takımı ile içinde küçük boyutlu bir ekran mevcut. Bu arada hızlı bildirimler için daha da küçük bir ekranı bulunmakta. Telefon çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Bunlar: Twilight Black, Starry Blue, Elegant Red ve Walkin. Diğer detaylar ve fiyatlar henüz açıklanmadı.

Akıllı Telefon

Gionee’nin Yeni Flip Telefonu: Gionee-A326 Sızdırıldı!

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