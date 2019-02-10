Amiral gemisi akıllı telefonlara ilgi oldukça yoğun. CES fuarı, yaklaşan MWC 2019 fuarı derken bu konuda birçok yeni akıllı telefon modelinin de envantere katıldığını söylemek gerekiyor. Bu modellerden birisi olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz akıllı telefonlardan önemli serilerinden birisi de Google Pixel 4.

Kısa bir süre önce belli başlı detayları ortaya çıkan Google Pixel 4 akıllı telefonlarının tam bir amiral gemisi modeli olması bekleniyor. İçerisinde Snapdragon 855 serisi işlemcilere yer vereceği beklenen akıllı telefonun özelliklerinin neler olacağı konusunda ise çok özel bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni akıllı telefonların giriş seviyesi özel versiyonu için bilgiler ortaya çıktı.

Google Pixel 4 Giriş Seviyesi Modeli Neler Sunacak?

Performans testlerinde ortaya çıkan yeni akıllı telefonların giriş seviyesi modelleri olması bekleniyor. Ana modelden farklı olarak bu serinin nasıl adlandırılacağı konusunda ise en ufak bir bilgi yok. Sadece bu serinin giriş seviyesi akıllı telefonları olacağı bilgisi var.

Performans testlerine göre yeni modelin özellikleri de oldukça düşük olacak. Mesela RAM bellek miktarı kısmında 2 GB RAM bellek karşımıza çıkacak. Performans testlerine göre 2 GB RAM bellek giriş seviyesi bir akıllı telefonu işaret ediyor. Bunun dışında işlemci kısmında da Snapdragon 400 serisi işlemcilerin kullanılacağı bilgisi var.

Fakat hangi seriye yer verileceği konusunda bir bilgi yok. Sadece serinin tek çekirdek performansı kısmında 744 puan aldığı ve çoklu çekirdek performansı kısmında ise 3201 puan alındığı görülüyor. Bu demek oluyor ki yeni akıllı telefonlarda giriş seviyesi işlemcilerin kullanılacağı doğru.

Bunun dışında söz konusu model için ortaya çıkan en önemli bilgi, telefonun sahip olacağı işletim sistemi. Performans testlerine göre tıpkı ana modelde olduğu gibi bu serinin içerisinde de Android 10 işletim sistemine yer verilecek. Yeni işletim sistemini ilk defa çalıştıracak akıllı telefonlar olarak bu serinin gelmesi bekleniyor. Şimdilik serinin geri kalan özellikleri için bir bilgi paylaşılmadığını da belirtmek isteriz. Ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Tanıtım sonrasındaki detaylara ayrıca yer vereceğiz.