Giriş Seviyesi Moto E6 Telefonunun Özellikleri Sızdırıldı!

Motorola, bu yıl Moto G7 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Ancak şirket henüz geçen yılki Moto E6 akıllı telefonlarına piyasaya sürmedi. Şu an itibariyle, Moto E6 cihazları hakkında da resmi bilgi yok. Bugün ise Moto E6’nın görüntüleri ilk kez sızdırıldı.

Moto E6 polikarbonat bir gövdeye sahip olacak. Ön tarafta, ekranın üstünde 2.5D kavisli cam bulunuyor. Diğer Motorola telefonlarda bulunan büyük dairesel kamera modülü, bu sefer arka panelin sol üst köşesine daha küçük bir noktaya yerleştirilmiş.

Ayrıca parmak izi tarayıcısı yok. Geçen yıl piyasaya sürülen Moto E5, arkada tarafındaki Motorola logosuna parmak izi tarayıcı entegre edilmişti. Ayrıca Yeni Moto E6’da ön LED flaşı da eksik.

Sadece bu kadar özelliği bile telefonun fiyat etiketinin son derece ucuz olabileceğinin bir göstergesi. Realme C2 ve Redmi 7 gibi daha ucuz akıllı telefonlar, su damlası çentikli ekranlarla gelirken, E6 hala kalın çerçeveler kullanıyor. Cihaz ayrıca SIM ve MicroSD kartlarını takmak için çıkarılabilir bir arka panel ile birlikte gelir.

Daha önceki sızıntılara göre E6, 5.45 inç MaxVision ekrana sahip ve HD+ (1440 x 720 piksel) çözünürlük sunuyor. Cihaz 1.4GHz’de çalışan eski Qualcomm Snapdragon 430 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek.

2GB + 16GB ve 2GB + 32GB depolama modellerinde mevcut olacak. Kamera bölümünde, Moto E6 arkada LED flaşlı 13MP kameraya sahipken ve ön tarafında 5MP selfie kamerası bulunuyor.