Ana Sayfa Akıllı Telefon Giriş Seviyesi Moto E6 Telefonunun Özellikleri Sızdırıldı!

Giriş Seviyesi Moto E6 Telefonunun Özellikleri Sızdırıldı!

Motorola'nın en yeni giriş seviyesi cihazı Moto E6,'nın özellikleri sızdırıldı. Eski nesil Qualcomm Snapdragon 430 yonga seti ile gelecek...

By Muhammed Arslan

-

2
0
Giriş Seviyesi Moto E6 Telefonunun Özellikleri Sızdırıldı!

Motorola, bu yıl Moto G7 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Ancak şirket henüz geçen yılki Moto E6 akıllı telefonlarına piyasaya sürmedi. Şu an itibariyle, Moto E6 cihazları hakkında da resmi bilgi yok. Bugün ise Moto E6’nın görüntüleri ilk kez sızdırıldı.

Moto E6 polikarbonat bir gövdeye sahip olacak. Ön tarafta, ekranın üstünde 2.5D kavisli cam bulunuyor. Diğer Motorola telefonlarda bulunan büyük dairesel kamera modülü, bu sefer arka panelin sol üst köşesine daha küçük bir noktaya yerleştirilmiş.

Ayrıca parmak izi tarayıcısı yok. Geçen yıl piyasaya sürülen Moto E5, arkada tarafındaki Motorola logosuna parmak izi tarayıcı entegre edilmişti. Ayrıca Yeni Moto E6’da ön LED flaşı da eksik.

Moto G6, G6 Play ve G6 Plus Satışa Çıktı!
Moto G6

Sadece bu kadar özelliği bile telefonun fiyat etiketinin son derece ucuz olabileceğinin bir göstergesi. Realme C2 ve Redmi 7 gibi daha ucuz akıllı telefonlar, su damlası çentikli ekranlarla gelirken, E6 hala kalın çerçeveler kullanıyor. Cihaz ayrıca SIM ve MicroSD kartlarını takmak için çıkarılabilir bir arka panel ile birlikte gelir.

Daha önceki sızıntılara göre E6, 5.45 inç MaxVision ekrana sahip ve HD+ (1440 x 720 piksel) çözünürlük sunuyor. Cihaz 1.4GHz’de çalışan eski Qualcomm Snapdragon 430 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek.

2GB + 16GB ve 2GB + 32GB depolama modellerinde mevcut olacak. Kamera bölümünde, Moto E6 arkada LED flaşlı 13MP kameraya sahipken ve ön tarafında 5MP selfie kamerası bulunuyor.

Kaynak91Mobiles
25,747BeğenenlerBeğen
57,749TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikSharp Aquos R3 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Sonraki İçerikTanıtım Öncesi Realme X ve Realme X Lite Bütün Özellikleri Sızdırıldı

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Realme X Yeni Nesil Optik Parmak İzi Okuyucusuna Sahip!

Realme, 15 Mayıs'ta Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikte amiral gemisi olan Realme X'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikleri ve tasarımı ile ilgili çok sayıda söylenti mevcut...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Tanıtım Öncesi Realme X ve Realme X Lite Bütün Özellikleri Sızdırıldı

Realme, yakında iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürerek. Bunlar Realme X ve Realme X Lite. Nereyse hergün şirketten gelen bir açıklama ile yeni özelliklerini...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Sharp Aquos R3 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Sharp, kısa süre önce akıllı telefon sınıflarına yeni bir amiral gemisi modeli ekleyeceğini açıklamıştı. Markanın yeni amiral gemisi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P Smart Z Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Mart ayında P smart Plus 2019 akıllı telefonunu tanıttıktan sonra, bugün Huawei sessizce Huawei P Smart Z orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. 19.5:9 en...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X Kamera Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Gelecek hafta Realme, Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikte  Realme X serisini tanıtacak. Sızıntı haberlere göre, şirket iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürecek. Bunlar Realme X...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Nesil Nest Hub Max Akıllı Ev Asistanı Tanıtıldı!

Birkaç saat önce Google I/O 2019'da Google, şu anda Nest Hub olarak adlandırılan Home Hub’ın daha büyük bir sürümü olan Nest Hub Max akıllı...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

Youtube Kanalımıza Abone Ol! İncelediğimiz Ürünleri İndirimli Kap!Cepkolik Youtube
+