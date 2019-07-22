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Giriş Seviyesi Vivo Y90 Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo'nun giriş seviyesi akıllı telefonu Vivo Y90, parmak izi tarayıcısı olmadan iki farklı renk seçeği ile gelecek....

By Muhammed Arslan

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Giriş Seviyesi Vivo Y90 Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo, kısa bir süre sonra Vivo Y90 olarak adlandırılacak yeni bir giriş seviyesi bir akıllı telefonu piyasaya sürecek. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, bu yaklaşmakta olan akıllı telefonun birçok özelliği gün yüzüne çıkmıştı. Bugün, akıllı telefonun iki farklı renk seçeneğini ortaya çıkaran canlı görüntüler paylaşıldı.

Görüntüler ayrıca cihazın ön tarafında bir su damlası çentiği ile geleceğini ve arkada tek bir kamera kurulumunun olacağını ortaya koyuyor. Cihaz, Siyah ve altın sarısından olan iki renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca arka paneli polikarbonat sırt ile gelecek gibi görünüyor.

Ne yazık ki bu akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı yok. Güvenlik seviyelerini artırmak için Face Unlock teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Önceki sızıntılara bakıldığında, Vivo Y90, HD+ çözünürlükte olacak büyük bir 6.22 inç Halo FullView Ekranıyla birlikte geliyor gibi görünüyor.

Cihazın ayrıca bir 4030mAh batarya ile donatıldığı söyleniyor. Giriş seviyesi bir cihaz olduğu için herhangi bir hızlı şarj teknolojisinin desteğinin olması beklenmiyor. Donanım olarak, 2 GB / 3 GB RAM ile birleştirilecek ve 32 GB depolama alanının olacağı iddia ediliyor.

Muhtemelen Helio A22 yonga seti olacak. Cihaz, FunTouch OS 4.5 tabanlı bir Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Kameralar için 5MP selfie kamerası ile birlikte 8MP ana sensör bulunabilir.

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