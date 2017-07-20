Giriş seviyesindeki Nokia 2 görüntüleri sızdı!

Bu ayın başlarındaki bir sızıntı, yaklaşmakta olan akıllı telefonları için Nokia’nın yonga seti seçenekleriyle ilgili bizi bilgilendirdi ve bunlara, daha önce duyulmamış bir giriş seviyesi Nokia 2 modeli de dahil edildi. 2017 yılı için en ucuz Nokia akıllı telefonu olan ve Snapdragon 212 yonga setini kullanacağı söyleniyor. Bu arada, üst düzey nokia çalışanlarının bazı söylemleri ile bu durum biraz çelişiyor. Dolayısıyla, Nokia 2 hakkında net olmayan çok şey olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün Çin’den yeni bir sızıntı, önümüzdeki Nokia 2‘nin tasarımını ve karşılaştırma amacıyla Nokia 3’ün kaba bir çizimini gösterdiğini iddia ediyor. Bu sızıntının kaynağı, Snapdragon 212 işlemcinin bu ucuz telefonda kullanılacağını bir olasılık olarak doğruluyor.

Gördüğünüz gibi ön tarafında hem Nokia 2’Nin hem de Nokia 3’ün parmak izi tarayıcı yok ve Nokia 2‘nin daha da hesaplı olması gerekiyor. Nokia, ilginç bir şekilde, şu an duyurulan telefonlardan hiçbirinde böyle bir tuş tasarımı yapmasa bile, giriş seviyesi modelde yazılımla üretilen Android düğmelerini kullanmayı seçecek.

Ekran boyutu her iki telefonda da 5″ olarak görünüyor. Nokia 2’nin genel şekli daha yuvarlak ve görüntüye bakarsak yıllar önceki Lumia 620‘yi andırıyor. Şimdilik sahip olduğumuz bilgiler ve tüm bunlar sadece bu noktada bir söylenti olduğunu unutmayın.