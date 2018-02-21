Akor klavyesi olarak da bilinen teknoloji, çok uzun bir zamandır kullanılan teknolojiler arasında yer alıyor. Çok bilinmese de önemli teknolojilerden biri olan akor klavyesi, belli tuş kombinasyonları ise klavyelerde bulunan onlarca karakteri 5-6 tuş kombinasyonu ile kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu teknoloji kullanmak çok kolay olmadığı için sistemin yaygınlaşmadığını da görüyoruz. Şimdi ise yeni geliştirilen Tap Keyboard, bu sorunu çözerek söz konusu sistemi kullanmanıza olanak sağlayacak. Sistemi ve kullanımı konusunda bilgiler verilen yeni cihazın detaylarına geçiş yapalım.

Tap Keyboard Nasıl Bir Sistem Kullanıyor?

Tab markası tarafından uzun bir gelişim sürecinin sonunda satışa sunulan Tap Keyboard, akor klavye teknolojisini rahatlıkla kullanmaya izin veriyor. Tap Keyboard sayesinde akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi veya bilgisayarınızı sadece birkaç parmak hareketi ile kullanmanıza izin veren ayrıcalıklar sunuyor. Tabi bunun için bilmeniz gereken önemli detaylar var. Özellikle klavye kullanımı için kendisine has bir alfabeye, daha doğrusu kombinasyon setine ihtiyacınız var.

Firma bu kombinasyonu hiç bilmeyen kullanıcıları da unutmuş değil. Bunun için bir oyun kullanıcılara sunuluyor. Bu oyun sayesinde kombinasyonların sete bölünmüş olan hallerini öğreniyorsunuz. Sadece birkaç kademe üzerinden Tap Keyboard kombinasyon setinin öğrenilmesi mümkün. Şu an için firmanın iddiasına göre kullanımı öğrenmek için sadece 5 saat eğitim yeterli. Ancak bunun bir satış stratejisi olabileceğini de ekleyelim.

Tap Keyboard serisinin sunduğu bu farklı yapıyla beraber satışa çıkmış olduğunu da eklemek gerekiyor. iOS kullanıcıları, Android kullanıcıları, Windows ve Mac kullanıcıları tarafından rahatlıkla kullanılabilir olacak olan Tap Keyboard, iOS için en az 9 sürümü ve Android içinde en az 4.3 sürümünü istiyor. Windows işletim sisteminde ise 8.1 kullanmanız gerekiyor.

Tüm bu özelliklerle beraber parmak klavyenin fiyatı da açıklanmış durumda. Klavyeyi satın almak içinse 150 dolar gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. 8 saat kablosuz kullanım sunan cihazın ürün sayfasına ulaşmanız için aşağı bağlantı da ekliyoruz. Ülkemizde bu serinin doğrudan satışının pek beklenmediğini de belirtelim.

Ürün sayfası için link burada.