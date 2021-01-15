Her geçen gün artan akıllı cihazların pazar payının yanısıra artık kullanıcılar akıllı giyilebilir teknolojik cihazlara da yönelmeye başladı. Counterpoint Research tarafından yapılan bir analize göre, 2020 yılında giyilebilir cihazların pazar payının oldukça fazla arttığı ortaya çıktı.

2020’nin 3. çeyreğinde giyilebilir cihazların %52‘nin kablosuz kulaklıklar oldu bunu akıllı saatler ve akıllı bileklikler %41 ile takip etti. Diğer giyilebilir (gözlük vs.) cihazlar ise %7 bir pazar payına sahip oldu. Kulaklık kategorisi 2019 yılına göre 2020 yılında %83 büyüme gösterdi. Ayrıca geçtiğimiz yıl 238 milyon adet kablosuz kulaklık satıldı.





Akıllı saatler ise 2020 yılının sonuna doğru çok fazla büyüme gösterdi ama bu büyüme 2021’in başlarında durmaya başladı. Uzman Analist Sujeong Lim‘e göre akıllı saatlerin fiyatları düşerse satışların artacağı tahmin ediliyor.

İşitme kategorisine detaylı bakacak olursak pazarda en büyük paya Apple (%19) sahip durumda. 2020 yılının 3. çeyreğine kadar liderliğini koruyan Apple‘ı, Xiaomi (%13) ikinci sırada takip etti. Samsung ise (%5) üçüncü sırada yer aldı. Uzmanlara göre 2021 yılında işitme kategorisinde oldukça fazla pazarın genişleceği ileri sürülüyor.