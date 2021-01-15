Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Giyilebilir Teknoloji Pazarı 2020'de Önemli Ölçüde Büyüme Gösterdi!

Giyilebilir Teknoloji Pazarı 2020’de Önemli Ölçüde Büyüme Gösterdi!

Giyilebilir teknolojik cihazların pazar payı 2020 yılında oldukça fazla büyüme gösterdi. 2021'de daha fazlası olacak gibi duruyor..

Yunus Emre Çakır

-

0
Giyilebilir Teknoloji

Her geçen gün artan akıllı cihazların pazar payının yanısıra artık kullanıcılar akıllı giyilebilir teknolojik cihazlara da yönelmeye başladı. Counterpoint Research tarafından yapılan bir analize göre, 2020 yılında giyilebilir cihazların pazar payının oldukça fazla arttığı ortaya çıktı.

2020’nin 3. çeyreğinde giyilebilir cihazların %52‘nin kablosuz kulaklıklar oldu bunu akıllı saatler ve akıllı bileklikler %41 ile takip etti. Diğer giyilebilir (gözlük vs.) cihazlar ise %7 bir pazar payına sahip oldu. Kulaklık kategorisi 2019 yılına göre 2020 yılında %83 büyüme gösterdi. Ayrıca geçtiğimiz yıl 238 milyon adet kablosuz kulaklık satıldı.

Akıllı saatler ise 2020 yılının sonuna doğru çok fazla büyüme gösterdi ama bu büyüme 2021’in başlarında durmaya başladı. Uzman Analist Sujeong Lim‘e göre akıllı saatlerin fiyatları düşerse satışların artacağı tahmin ediliyor.

İşitme kategorisine detaylı bakacak olursak pazarda en büyük paya Apple (%19) sahip durumda. 2020 yılının 3. çeyreğine kadar liderliğini koruyan Apple‘ı, Xiaomi (%13) ikinci sırada takip etti. Samsung ise (%5) üçüncü sırada yer aldı. Uzmanlara göre 2021 yılında işitme kategorisinde oldukça fazla pazarın genişleceği ileri sürülüyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Serisi Dünya Genelinde Ön Siparişe Açıldı!

Teknoloji devi Samsung, dün gerçekleştirdiğin teknoloji etkinliğinde yeni üst düzey akıllı telefon modelleri Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra'yı resmi olarak tanıtmıştı. Şirketin...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Yeni S Pen Pro’yu Resmi Olarak Tanıttı!

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni üst düzey akıllı telefon serisi olan Galaxy S21'i tanıttı. Şirketin dün düzenlediği teknoloji etkinliğinde Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi’nin Katlanabilir Ekranlı Akıllı Telefonu Sızdırıldı!

Xiaomi, akıllı telefon pazarında oldukça yeni atılımlar yapmaya devam ediyor. Şirket 2021 yılının ilk Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefonlarını sunduktan sonra şimdi de ortaya...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

2021 MacBook Pro Artık Touch Bar ile Gelmeyecek!

Apple ürünleri hakkında uzmanlaşan ve analizler yapan Ming-Chi Kuo'ya göre şirket 2021 yılında çıkaracağı MacBook Pro modellerinde yeni bir tasarım kullanacak. Bu tasarım değişikliği...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Google İle Samsung Ortaklığı Büyümeye Devam Ediyor!

Bilindiği üzere Samsung, 14 Ocak tarihinde yaptığı bir teknoloji etkinliğinde yeni Galaxy S21 ailesini tanıtmıştı. Yeni üst düzey özellikler ile gelen Galaxy S21 ailesi...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014