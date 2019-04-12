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Gizemli Bir HTC Telefonu GeekBencht’te Görüntülendi!

HTC'nin 6GB RAM ve Snapdragon 710 yonga seti destekli yeni bir amiral gemisi telefonu Geekbench'te görüntülendi....

By Muhammed Arslan

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HTC Yeni Bir Orta Seviye Telefon İle Geliyor!

Uzun süredir sessizliğini koruyan HTC, bugün ilk defa gündeme geliyor. Geekbench platformunda 2Q7A100 model numarasına sahip yeni bir HTC akıllı telefon yer aldı. Geekbench listesinden çıkan telefonun özellikleri, Tayvanlı bir şirketten gelecek olan bir üst düzey telefon olduğunu ortaya koyuyor.

HTC 2Q7A100, en son Android 9 Pie işletim sistemine ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefon, Snapdragon 855’ten sonraki en iyi yonga seti olan Snapdragon 710 tarafından destekleniyor ve 6GB RAM‘i var. Akıllı telefonun ismi hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Bir Desire serisi akıllı telefon mu yoksa U serisi bir telefon mu olacağı henüz gizliliğini koruyor. 2018’in sonunda, HTC, 2019’da yalnızca yüksek kaliteli ve orta ölçekli telefonları tanıtacağını söylemişti.

Gizemli Bir HTC Telefonu GeekBencht'te Görüntülendi!

Dolayısıyla, HTC 2Q7A100, bu yıl için şirketin ilk büyük telefonu olabilir. Telefon Geekbench’te görünmesine rağmen, piyasaya sürülmesi birkaç hafta alabilir. Şimdiki durumda telefon hakkında yalnızca bildirilen bunlar.

Genel olarak bir yorum yapacak olursak, şirket uzun süredir sessizliğini koruyor. Bir anda piyasaya süreceği telefon ile gündeme gelmesi de muhtemel. Ayrıca şu anda telefon hakkında pek bir fikir olunmasa da, kısa süre içerisinde çok daha fazla sızıntı olacaktır.

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