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Gizemli Bir Motorola Telefonu Görüntülendi!

Gizemli bir Motorola telefonu, internet üzerinde ortaya çıktı Bu yeni nesil bir amiral gemisinin habercisi olabilir.

Ayşen Sıla

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Motorola

Motorola’nın 2021 yılının ilk çeyreğinde Motorola Nio amiral gemisi telefonunu duyurması bekleniyor. Snapdragon 865 işlemci ile çalışan cep telefonu G serisi bir telefon olarak piyasaya çıkabilir. Lenovo’nun sahip olduğu markanın da önümüzdeki aylarda Snapdragon 888 işlemcili bir amiral gemisini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bunun yanısıra gizemli bir Motorola telefonunun görüntüleri internet üzerinde ortaya çıktı. Gizemli telefonun görüntülei sahiden da büyük bir yankı uyandırdı. Fan yapımı bir tasarım gibi görünse de, yeni görüntüler Motorola’nın yeni amiral gemisi telefonunun tasarımını sergiliyor olabilir.

Resimlerde de görülebileceği gibi, Motorola telefonun delikli bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, ekran dört taraftan da kavisli bir tasarımı da beraberinde getiriyor. Telefonun oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunması bekleniyor. Bu nedenle telefon, bir amiral gemisi olabilir. Ekrana bir parmak izi tarayıcısı yerleştirilmiş olduğunu da sözlerimize ekleyelim.

Motorola

Aynı kaynak, telefonun arka planının bir şemasını da paylaştı. Sırtın üst yarısında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülünün olduğu görülüyor. Kamera kurulumu, üç veya dört kamera ve bir LED flaş ünitesi barındırıyor.

Telefonun tasarımı, bu yılın başlarında resmiyet kazanan Motorola Edge Plus amiral gemisinie benziyor. Yine de henüz bir şeyler söylemek için çok erken. Daha fazla bilgi için bir müddet daha beklememiz gerekiyor. Bizi takipte kalın.

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KaynakSeogoog

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