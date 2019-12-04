Gizemli Bir Nokia Telefonu Snapdragon 765G İle Geliyor!

Nokia Mobile Ürün Şefi Juho Sarvikas geçtiğimiz günlerde, SD765 yonga setinin bulunduğu isimsiz bir Nokia telefonun teaser görüntüsünü paylaştı. Snapdragon 765 ile karşılaştırıldığında, SD765G yonga seti daha iyi grafik deneyimi sunacak.

Gizemli Nokia telefonunun silueti, telefonun temel özelliklerinden bazılarını ortaya çıkardı. Telefonun yandan monteli bir parmak izi tarayıcı ve yuvarlak şekilli bir kamera modülü ile geleceğini ortaya koyuyor. Cihaz bakır bir çerçeveyle donatılmış gibi görünüyor.

İlk SD765G yonga sistemli Nokia telefonu, HDR10 desteğiyle gelen son telefonlar gibi saf bir ekrana sahip olacak. Sarvikas, Nokia cep telefonunun arkasında üçlü kamera özelliği bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca, telefonun ultra geniş açılı lensi ile 4K videolar kaydedebileceği doğrulandı. Sarvikas, cihazın tüm gün pil ömrü sunacağını onayladı. Akıllı telefonun diğer detayları hakkında pek bir bilgi yok. Cihaz, 2020’nin ilk çeyreğinde resmileşecek. Şirketin cep telefonunu duyurmak için Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 teknoloji fuar platformunu kullanması muhtemel.

Resmi Qualcomm basın bülteninde Sarvikas, “2020 için en büyük önceliğimiz 5G’yi daha erişilebilir hale getirmek – Snapdragon 765 Mobil Platformu ile NSA ve SA ağlarında mümkün olan en iyi performans için uygun fiyatlı ancak premium sınıf, geleceğe yönelik 5G deneyimi sunmak.” diye ekledi. Snapdragon 765G, Snapdragon X52 5G modem ile entegre ve 3.7Gbps maksimum 5G indirme hızı vaat ediyor.