Gizemli Bir Oppo Telefonu, Geekbench’te Görüntülendi!

Oppo PEXM00 model numaralı gizemli bir Oppo telefonu, geçtiğimiz günlerde TENAA listesi tarafından onaylandı. Liste, akıllı telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Bugün ise, akıllı telefon Geekbench kıyaslama platformunu ziyaret ederek üst orta sınıf bir telefon olacağını ortaya çıkardı.

Geekbench’te görünen akıllı telefonun “lito” kod adına sahip bir Qualcomm işlemciyle güçlendirildiği görülüyor. İşlemcinin temel frekansı 1.80GHz olarak belirtiliyor. Geekbench listesinin kaynak kodu aracılığıyla Adreno 620 GPU‘ya sahip olduğu bulundu.

Dolayısıyla bu detaylara dayanarak Oppo PEXM00 model numaralı akıllı telefonun Snapdragon 765G veya Snapdragon 768G adı verilen bir işlemciye sahip olması bekleniyor.

Oppo PEXM00 model numaralı akıllı telefon 8 GB RAM’e sahip ve Android 11 işletim sistemiyle donatılmış. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, telefon sırasıyla 2681 ve 7542 puan aldı.

Geçmiş raporlar, bu telefonun 6.43 inç AMOLED ekrana sahip bir 5G telefon olduğunu ortaya çıkardı. Su damlası çentiğinin 32 megapiksellik bir selfie kamerası var. Telefonun arka panelinde 64 megapiksel kamera liderliğindeki üçlü kamera sistemi bulunuyor.